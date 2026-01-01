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Adoption des états financiers de la dernière année

Coteau-du-Lac a terminé l'année 2025 avec un excédent dans ses coffres

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14 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

À l'occasion de sa réunion régulière du 14 juillet dernier, le conseil municipal de Coteau-du-Lac a procédé à l'adoption des états financiers pour l'année 2025. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'exercice financier présente un excédent de fonctionnement de 2 549 587 $. 

« Le rapport financier tel que présenté ce soir est un rapport consolidé, ce qui signifie qu'il comprend toutes les informations financières de la Ville, en incluant aussi les revenus et les charges du comité des Loisirs à 100 % et environ 50 % de celles de la Régie d'assainissement des eaux  qui est en commun avec Les Coteaux », indiquait le trésorier de la Ville, Sylvain Bernard lors de la séance de juillet. 

Les états financiers de la Ville pour l’exercice 2025 indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 19 489 667 $. Les différentes charges pour l’ensemble des services de la Ville, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 18 618 846 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la dette, affectations, etc.), les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 549 587 $.

Les principaux éléments qui ont généré cet excédent sont par, notamment :

- Revenus d’imposition de droits;

- Les revenus d’intérêt sur placement plus élevés que prévus;

- Revenus de subvention sinistres;

- Les revenus forfait spectacles plus élevés que prévus;

- Une gestion vigoureuse et efficiente des opérations.

La dette à long terme est passée de 15 873 200 $ au 31 décembre 2024 à 14 516 600 $ au 31 décembre 2025, soit une diminution de 1 356 600 $.

Rapport de l'auditeur indépendant 

La firme de vérificateur externe BCGO S.E.N.C.R.L. a effectué l’audit des états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 de la Ville de Coteau-du-Lac selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.

À la suite de son mandat, un rapport de l’auditeur indépendant a été émis avec l’opinion suivante : « À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l’opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Coteau-du-Lac au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

Fondement de l’opinion avec réserves

Dans le cade de l’application au 1er janvier 2023 du chapitre SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, la Régie d’assainissement des Coteaux n’a pas évalué ni comptabilisé, au 31 décembre 2025, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. La régie n’a pas obtenu les informations devant être utilisées pour calculer le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. La firme de vérificateur externe BCGO S.E.N.C.R.L. indique ne pas avoir été en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant qui aurait dû être comptabilisé et les informations à fournir sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations.

Par conséquent, elle n'a pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif, aux informations fournies dans les états financiers, aux charges ou à d’autres postes des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025.

« Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d’audit modifiée sur les états financiers consolidés de l’exercice considéré. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologies qui s’appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve », peut-on lire dans le document préparée par la firme comptable. 

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