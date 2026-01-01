La soirée Mille et une huîtres célèbre sa 10e édition

La Fondation Paul-Leboeuf annonce la tenue de la 10e édition de Mille et une huîtres, qui aura lieu le 7 novembre 2026 à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Depuis dix ans, cet événement rassemble des centaines de convives, de partenaires, de bénévoles et de philanthropes autour d'une même mission : permettre aux enfants et aux adultes à besoins particuliers du Centre Notre-Dame-de-Fatima de vivre des expériences de camp adaptées, inclusives et accessibles.

Cette édition anniversaire marque une étape importante dans l'histoire de la Fondation. À ce jour, plus de 1 M$ ont été amassés, permettant d'offrir 11 385 journées de camp à des enfants à besoins particuliers du programme Arc-en-ciel, de soutenir des milliers de familles et d'améliorer continuellement les services offerts au Centre Notre-Dame-de-Fatima.

« Il y a dix ans, personne ne pouvait imaginer que Mille et une huîtres deviendrait un événement aussi rassembleur. Cette réussite est celle de toute une communauté qui choisit, année après année, de faire une différence. Juste l'an dernier, le Centre a accueilli 745 campeurs à besoins particuliers et offert du soutien à 627 familles grâce à ses différents programmes de camp, de répit et d'accompagnement spécialisé », souligne Jessica Goyer, présidente de la Fondation Paul-Leboeuf.

Un investissement dans l'avenir

Au cours de la prochaine année, le Centre Notre-Dame-de-Fatima entreprendra d'importants travaux visant à moderniser ses installations afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Ce vaste chantier, évalué à près de 3 M$, permettra d'assurer la pérennité du site et d'offrir des infrastructures toujours plus sécuritaires, accessibles et adaptées.

« Depuis dix ans, Mille et une huîtres nous permet de rêver plus grand. Les besoins évoluent, les familles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à nos services et nos installations doivent suivre cette réalité. Cette 10e édition est une célébration, mais c'est aussi un investissement dans l'avenir. Ensemble, nous bâtissons un milieu où chaque personne peut vivre pleinement des expériences de camp, peu importe ses capacités », affirme Steven Grenier, directeur général du Centre Notre-Dame-de-Fatima et de la Fondation Paul-Leboeuf.

Une soirée très attendue

Fidèle à sa réputation, Mille et une huîtres offrira une soirée gastronomique unique réunissant plus de 350 convives, grâce à l’appui de son présentateur officiel la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de son partenaire majeur Sanivac. Stations de dégustation d'huîtres, repas raffiné, encan silencieux, surprises et ambiance festive seront au rendez-vous afin de ravir les invités.

Comme chaque année, les participants des éditions précédentes ont profité d'une période de prévente exclusive. L'engouement est une fois de plus exceptionnel et les places disponibles sont très limitées. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la Fondation afin de s'inscrire sur la liste d'attente à info@fondationpl.ca.

Plusieurs façons de soutenir la mission

Même sans participer à la soirée, il est possible de contribuer à cette 10e édition :

- Devenir partenaire de l'événement;

- Offrir un lot pour l'encan silencieux;

- Faire un don à la Fondation Paul-Leboeuf;

Chaque contribution permet de soutenir les services du Centre Notre-Dame-de-Fatima, d'offrir des expériences de camp adaptées et de poursuivre le développement d'un milieu toujours plus inclusif pour les enfants et les adultes à besoins particuliers.

Pour obtenir de l'information, devenir partenaire ou faire un don : www.fondationpl.ca