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Le samedi 8 août

Retour en images sur le Défilé de la Journée des pompiers de Pincourt

durée 17h00
10 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le samedi 8 août, une quarantaine de sirènes de camions de pompiers et de véhicules d’urgence ont résonné, sur le coup de midi, dans les rues de la ville de Pincourt. Fort heureusement, il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence, mais plutôt du traditionnel défilé de la Journée des pompiers de Pincourt.

L’activité en était à sa 44ᵉ édition. « On a des services de sécurité incendie qui viennent de loin pour y prendre part comme d’Hinchinbrooke dans le Haut-Saint-Laurent, de Sainte-Barbe ou même de Saint-André d’Argenteuil. Chaque année, plusieurs brigades répondent présentes pour le plus grand plaisir des gens massés sur les trottoirs pour admirer le défilé », résumait Yanick Bernier, directrice du Service incendie de Pincourt/Notre-Dame-de-l’Île-Perrot dans les minutes précédant le départ.

Dans le cortège, on pouvait notamment apercevoir le nouveau véhicule du SSI de Pincourt/NDIP déployé sur les scènes de sauvetage technique. « C’est une nouveauté cette année qui est utilisée lors des sauvetages en espace clos ou encore en hauteur, deux spécialités qui distinguent la brigade de Pincourt/NDIP. »

M. Bernier soulignait aussi la grande fidélité des commanditaires et alliés de la Journée des pompiers. « Chaque année, on peut compter sur le soutien de l’Association des pompiers de Pincourt et d’autres commanditaires dont Promotuel Vaudreuil-Soulanges, Sylvain Ménard, Sanivac et Exo, sans qui rien ne serait possible. »

Peut-être que les amateurs l'auront noté, mais le budget du feu d’artifice de la Journée des pompiers a été augmenté cette année. « Habituellement, il est de 85 000 $, mais cette année, il a été haussé à 100 000 $. Le budget total de l’activité est de 300 000 $. Ce que je préfère de cette journée annuelle, c’est que même les citoyens qui ne demeurent pas près du parc font la fête aujourd’hui. Plusieurs se rendent au parc par la suite pour admirer le feu. On a vraiment le support des citoyens qui participent en grand nombre à cette activité gratuite », terminait-il.

 

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