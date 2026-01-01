Une infirmière d'ici prend part à une expérience unique à Madagascar

Pour une deuxième année consécutive, Mercy Ships Canada poursuit son partenariat avec l’Université de Sherbrooke, qui permet d'envoyer des étudiantes et des étudiants du programme de 2ᵉ cycle en pratique avancée en soins de plaies de la passerelle DEC-BAC en sciences infirmières.

Une étudiante originaire de notre région, Juliet Lune Richard, faisait partie de l'équipage de l'édition 2026. En entrevue avec Néomédia, la jeune femme a parlé de l'opportunité que cette expérience représente pour elle : « Je me sens extrêmement privilégiée de faire partie de l'équipe de Mercy Ships pour sa mission à Madagascar. Après plusieurs mois de préparation, c'est très émouvant de voir ce projet devenir réalité. »

Juliet Lune Richard est l'une des trois participantes de l’Université de Sherbrooke qui prend part à l'aventure humaine exceptionnelle garantie à bord de l’Africa Mercy, actuellement en mission à Madagascar. Sous la direction de Chantal Doddridge, chargée de cours qui en est à sa troisième mission, les trois finissantes concluront leur cours de deuxième cycle en pratique avancée en soins de plaies sur une note particulièrement enrichissante.

« J'ai hâte d'apprendre de nouvelles choses et, surtout, de contribuer, par mes soins, à la mission de Mercy Ships : apporter de l'espoir et de la guérison à la population malgache », explique Juliet Lune Richard qui est sur place depuis le 24 juillet. Elle reviendra au Québec le 19 septembre.

Tout au long de la mission qui s'échelonne donc sur sept semaines, l'équipe assure l’entièreté des besoins en matière de soins de plaies. Grâce à cette immersion clinique, les quatre femmes agissent à titre de spécialistes en soins de plaies auprès de patients ayant subi des chirurgies majeures.

Contribuer à une mission humaine et formatrice

« En tant qu'accompagnatrice et chargée de stage, j'ai eu le privilège de voir évoluer des jeunes infirmières passionnées sortir de leur zone de confort [...] À bord de l’Africa Mercy, les soins de plaies sont une étape déterminante pour le parcours de guérison de plusieurs patients, particulièrement lors d'interventions chirurgicales complexes », mentionne Chantal Doddridge.

« J'espère que la cohorte de cette année vivra une expérience qui laissera une empreinte durable dans leur pratique professionnelle mais aussi dans leur vision de la diversité et de l'humanité », ajoute la chargée de cours à l'Université de Sherbrooke.

Le séjour des quatre Québécoises est d'autant plus important considérant que le pays se relève encore des conséquences du cyclone Gezani de l’hiver 2026. Même si cette mission est plus courte que les précédentes, elle demeure essentielle pour les patients.

À cet engagement s’ajoute une volonté de continuité, le programme devant se poursuivre pour une troisième année en 2027.

« En adaptant son calendrier académique, l'Université a permis à la cohorte 2026 de se joindre à l'équipe de l'Africa Mercy au moment où les besoins étaient les plus grands. Leur contribution au département des soins de plaies témoigne d'une volonté commune de placer les patients au cœur de chaque décision. Nous saluons également la générosité des participantes, qui ont choisi de prolonger leur séjour à bord afin d'accompagner encore davantage les personnes qu'elles soignent avec compétence et compassion », souligne Catherine Tremblay, responsable du développement et de l’engagement bénévole, Mercy Ships Canada.