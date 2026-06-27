Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Vaudreuil-Dorion: des odeurs de grève

L’impasse dans les négociations entre les employés syndiqués de Vaudreuil-Dorion et l’administration ne semble pas prête de débloquer, après l’entente survenue entre la Ville et ses cadres. Selon les représentants syndicaux, une grève semble inévitable.

« Je suis là où je voulais être » - Francis Lafrenière

Francis Lafrenière (21-7-2, 11 K.-O.) a rendez-vous avec Jean Pascal (37-8-1, 21 K.-O.) dans sept jours. Le plus gros de sa préparation derrière lui, il se concentre sur les derniers préparatifs, question d'être fin prêt. Il ne pourrait pas être plus fier de lui-même.

« Je suis SPECTRAculaire » - signé Mélissa Ferretti

Mélissa Ferretti, enseignante d'art dramatique à l'école de la Cité-des-Jeunes, n'est pas seulement touchée par la différence de certains élèves; elle est portée par celle-ci. Dans une volonté de montrer toutes les couleurs du spectre des différences chez les jeunes qu'elle côtoie, elle a eu l'idée de créer quelque chose de SPECTRAculaire.

CCIVS: un honneur et une leçon pour la suite

La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) a reçu un honneur de taille dans les dernières semaines: elle a été classée troisième chambre de commerce de taille moyenne avec la plus forte croissance au Canada. Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS, pense avoir trouvé une formule gagnante.

« Le chantier sera terminé dans l'échéancier prévu »

Si l’on en croit les propos du directeur général du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, Bernard Cyr, l’imposant chantier avance bien et sera livré dans les temps. C’est ce qu’il a mentionné lors d’une récente allocution prononcée lors du dévoilement d’une exposition portant sur le projet qui prend place aux abords de l’autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion.

Une session marquée par l’abordabilité pour Peter Schiefke

Les derniers mois du député de Vaudreuil Peter Schiefke ont été intenses. Il se dit fier, au bout de cette dernière session parlementaire, du travail accompli par son gouvernement en matière d’abordabilité. Cette priorité ne l’a toutefois pas déconcentré de son objectif d’aller chercher le plus pour les résidents de sa circonscription.

Bilan d'une session bien remplie pour Claude DeBellefeuille

Alors que l’été est officiellement arrivé et que les classes se terminent cette semaine, la députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntgindon, Claude DeBellefeuille, a dressé le bilan de sa session parlementaire 2025-2026 le lundi 22 mai à son bureau de Salaberry-de-Valleyfield.

Deux reconnaissances de Nature-Action Québec pour la région

Le mercredi 10 juin dernier , à Beloeil, Nature-Action Québec soulignait ses 40 ans d’actions dédiées à la protection de l’environnement. À cette occasion, l'organisme a profité de sa tribune pour souligner l'engagement environnemental de plusieurs organisations qui contribuent à protéger, restaurer les milieux naturels et faire avancer la transition écologique malgré les obstacles.

L’exposition idéale pour faire le tour du monde en quelques photos

Le groupe Passion Photo est de retour dans la galerie du Musée de Vaudreuil-Soulanges où il y présente son exposition estivale intitulée Ici et ailleurs. Il s’agit d’un voyage photographique à travers quatre continents signé par seize artistes de la région.

Un cri du coeur de l'organisme Mères au Front

Le jeudi 18 juin, l’organisme Mères au Front tenait la 4e édition de son activité Veillée pour la suite du monde. En raison de la pluie qui tombait généreusement, c’est à l’intérieur de la Maison Joachim-Génus située au parc de la Maison-Valois que s’étaient donnés rendez-vous certains élèves de la Cité-des-Jeunes et les membres de l’organisme.

Vaudreuil-Dorion: les moniteurs de camp de jour veulent être entendus

Tandis que les négociations s'étirent entre le syndicat représentant les travailleurs cols blancs de Vaudreuil-Dorion et la direction, les travailleurs saisonniers des camps de jour se mobilisent aussi. Selon les représentants syndicaux, il importe de garantir la stabilité des générations futures.

Marilyne Picard, députée de Soulanges, fait le bilan

En entrevue avec Néomédia cette semaine, Maryline Picard a fait le point sur les derniers mois. À titre de députée caquiste de la circonscription de Soulanges, elle a fait état de ses réalisations tout en soulignant les enjeux qu’elle souhaite aborder à l'approche des élections provinciales d'octobre.

Félix Leclerc à l'honneur au futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges

En plus d'être représenté sur la tour d'eau de Vaudreuil-Dorion, le grand Félix Leclerc, figure emblématique de la chanson au Québec, sera aussi bien mis en lumière au coeur même du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. En effet, le nom d'une de ses chansons sera attribué au futur café bistro qui prend place au coeur de l'établissement de santé de 404 lits qui ouvrira ses portes en 2028.

Un programme sport-études attendu pour le CPV 3 Lacs

Après des mois de démarches, le club de patinage de vitesse de la région, le CPV 3 Lacs, a annoncé plus tôt cette semaine qu'il aurait son propre programme de sport-études. Selon l'entraîneur en chef du club, Xavier Malouin, cette nouvelle possibilité permettra aux jeunes athlètes d'ici de se développer sans avoir à se déraciner comme c'était le cas jusqu'à maintenant.

Néomédia ajoute une nouvelle corde à son arc

L'équipe de Néomédia présentera une série de balados dans lesquels nos journalistes reçoivent des gens inspirants ou ayant marqué à leur manière leur domaine et la région. Vous découvrirez ainsi des parcours fascinants ainsi que l'engagement et les accomplissements de nos invités.

Pour Marie-Claude Nichols, la mobilité et la qualité de vie sont liées

Le début de l'été marque la fin de la session parlementaire pour les élus provinciaux et fédéraux. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, profite de l'occasion pour dresser son bilan des derniers mois tant à l'Assemblée nationale que dans la circonscription. Elle résume ses efforts en trois grands principes: mobilité, santé et qualité de vie.

Le CACVS remet 4 500 $ en bourses à 19 étudiants

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) a tout récemment récompensé 19 finissants, ossus de six écoles secondaires de la région, pour leurs aptitudes remarquables en arts, en littérature ou en histoire. Ces derniers se partagent des bourses totalisant 4 500 $.

Un nouveau pavillon jeunesse aménagé au Camp Bosco

Grâce à un ensemble de partenaires évoluant dans la sphère des soins de santé et des services sociaux, le Camp Bosco a renoué avec sa mission première. Si, dès sa fondation, dans les années 1940, l'endroit accueillait des jeunes et leurs familles pour un séjour de ressourcement, en 2026, c'est presque la même chose.

Le Signature Valleyfield donne le coup d'envoi à sa phase 2

Le Signature de Salaberry-de-Valleyfield lance officiellement sa phase 2. Celle-ci permettra l’ajout de 61 appartements modernes, ce qui représente un investissement de 21 M $.

Vaudreuil-Dorion: les cols bleus débrayent

Plus d'une centaine de cols bleus à l'emploi de Vaudreuil-Dorion, affiliés à la Centrale syndical nationale (CSN) ont débrayé pour une première fois dans la cadre de leurs moyens de pression en lien avec les négociations de leur prochaine convention collective. La mobilisation était un pas en réaction au piétinement des discussions avec la partie patronale.

Une 5e saison estivale qui s'annonce festive à L'Embouchure

Chaque année, les indices ne manquent pas pour souligner l’arrivée de l’été. Beau temps, chaleur et…ouverture de l’Embouchure, terrasse extérieure aménagée au coeur du parc Thomas-Monro à Coteau-du-Lac. Le jeudi 25 juin, dignitaires et membres des médias avaient rendez-vous sur place pour lancer la saison estivale.