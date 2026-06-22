Deux reconnaissances de Nature-Action Québec pour la région

Le mercredi 10 juin dernier , à Beloeil, Nature-Action Québec soulignait ses 40 ans d’actions dédiées à la protection de l’environnement. À cette occasion, l'organisme a profité de sa tribune pour souligner l'engagement environnemental de plusieurs organisations qui contribuent à protéger, restaurer les milieux naturels et faire avancer la transition écologique malgré les obstacles.

Parmi les lauréats, on retrouvait la Ville de Rigaud et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, toutes deux représentées lors de la soirée par Charles Meunier. Ce dernier est maire de Rigaud et président du comité environnement de la MRC. Néomédia a pu s'entretenir avec lui au cours des derniers jours.

« Quand on a reçu l'invitation, on ne savait pas à quoi s'attendre de cette soirée. On savait que la Ville allait recevoir un prix lié à l'environnement, mais nous n'en savions pas plus. J'aurais aimé pouvoir y assister, mais la soirée était prévue à la même date que la séance plénière de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. J'ai donc décliné l'invitation et demandé au maire suppléant d'y assister à ma place. Une fois rendu à la MRC, j'ai compris qu'un prix serait aussi remis à la MRC au cours de la même soirée et qu'on souhaitait que je m'y rende à titre de président du comité environnement. J'ai donc été excusé pour mon absence à la réunion de travail et j'ai pris la route de Beloeil », résume-t-il d'entrée de jeu.

Au cours de la soirée, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est vu décerner le Prix Impact pour son réseau d’écocentres ainsi que son soutien à la connectivité écologique régionale, tandis que la Ville de Rigaud a reçu le Prix Démarche structurante de protection du Mont-Rigaud, soulignant les actions concrètes mises en place pour préserver ce milieu naturel d’exception.

« Ça a été un honneur pour moi de recevoir ces récompenses, surtout que l'environnement est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Même si je ne suis pas en poste depuis longtemps, j'étais content d'être celui qui recevait cette récompense qui témoigne de l'engagement soutenu de la Ville, de ses partenaires et de la communauté envers la protection de notre environnement et la mise en valeur du Mont Rigaud. Je pense notamment à la Fiducie de Conservation du Patrimoine Naturel du Mont Rigaud qui a été mise en place vers 2015 pour assurer la protection, à perpétuité, de plusieurs dizaines d'hectares du Mont Rigaud. Déjà quand je fréquentais le Collège Bourget dans les années 1970, on parlait déjà de ce sujet et de la protection de cette montagne. C'est durant ces années que j'ai découvert ma passion pour l'environnement. »

D'ailleurs, durant ses années d'études au sein du collège privé, M. Meunier était membre du comité étudiant qui militait pour que le Mont Rigaud devienne un site protégé.

Depuis peu, M. Meunier fait partie du conseil d'administration de la Fiducie aux côtés de Mark Driscoll, Marc De Gagné, Annie Bourgon, Jean-François Larin, Patrick Bousez, Audrey Caza, Éric Talbot, Julie Laliberté et François Vallières. « La fiducie est le premier outil concret qui a été mis en place pour faire l'acquisition des terrains du Mont Rigaud et en assurant la protection à perpétuité. Tous les membres y siègent bénévolement et ce sont des gens de coeur qui sont tous animés par la volonté de contribuer à assurer la protection de ce joyau régional », termine-t-il.