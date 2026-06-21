CCIVS: un honneur et une leçon pour la suite

La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) a reçu un honneur de taille dans les dernières semaines: elle a été classée troisième chambre de commerce de taille moyenne avec la plus forte croissance au Canada. Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS, pense avoir trouvé une formule gagnante.

La reconnaissance a été émise par l’Association des cadres des chambres de commerce au

Canada (ACCCC). Pour la CCIVS, cette reconnaissance témoigne de la vitalité économique de Vaudreuil-Soulanges et de la confiance grandissante des entrepreneurs, commerçants, industries, travailleurs autonomes et partenaires envers leur chambre de commerce régionale.

Le directeur général va plus loin en entrevue avec Néomédia. « C'est une reconnaissance de nos efforts des dernières années. Nous avons fait le choix de nous reconnecter avec nos membres sur le terrain. D'aller à leur rencontre. Le monde des chambres de commerce est dans une drôle de situation présentement, alors que tous cherchent des moyens de se réinventer. Notre retour aux ressources est peut-être cette avenue que tous cherchent », explique-t-il.

D'un autre côté, ce gain en notoriété est aussi un plus pour les entreprises membres de la CCIVS. Plus précisément, il argue que son regroupement est toujours mieux positionné pour accomplir sa mission principale: représenter les intérêts de ces membres.

Des fleurs pour la présidente

Bon prince, Frédérick Perrier reconnaît le mérite à son conseil d'administration (CA) et à la présidente de ce dernier, Mélanie Bossé. Rappelons que cette dernière occupe ce poste depuis environ deux ans. « C'est une présidente engagée qui croit à la mission de l'organisme et à l'importance d'être présents sur le terrain, auprès des membres mais de toutes la communauté d'affaires de la région. C'est une battante et elle met tous les efforts avec le CA », conclut le gestionnaire.