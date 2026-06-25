Pour Marie-Claude Nichols, la mobilité et la qualité de vie sont liées

Le début de l'été marque la fin de la session parlementaire pour les élus provinciaux et fédéraux. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, profite de l'occasion pour dresser son bilan des derniers mois tant à l'Assemblée nationale que dans la circonscription. Elle résume ses efforts en trois grands principes: mobilité, santé et qualité de vie.

Ce bilan de session a ceci de particulier que le Québec sera en élection générale à l'automne prochain. Ainsi la députée sous la bannière du Parti libéral du Québec (PLQ) profite de son bilan de session pour effectuer un retour sur les quatre dernières années à Québec.

Marie-Claude Nichols, députée depuis 2014, se dit fière de sur quoi elle a travaillé lors de son plus récent mandat. « Depuis 2022, mon objectif est demeuré le même : porter la voix des citoyennes et des citoyens de Vaudreuil à l’Assemblée nationale, souligne la députée. L’explosion démographique qu’a connue notre région a engendré de belles possibilités, mais aussi des défis bien réels. Mon rôle a toujours été de veiller à ce que ces réalités soient prises en compte dans les décisions gouvernementales », souligne-t-elle.

Mobilité, santé et qualité de vie

Il va sans dire que la question de la mobilité a été au centre des préoccupations de la députés. Elle signale les enjeux liés au pont de l'Île-aux-Tourtes, à la ligne 40 Express, et l'historique dossier de l'autoroute 20. « Pour notre région, la mobilité n’est pas un simple enjeu de transport, mentionne l’élue. Elle influence directement le quotidien des familles, des travailleuses et travailleurs et des entreprises. »



Vient ensuite la santé, autre dossier d'importance pour Mme Nichols. En marge de l'avancement des travaux pour le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, elle s'est aussi impliqué dans la mise en place du Groupe de médecine familiale universitaire. Celui-ci, selon l'élus, représente un levier important pour la formation et le recrutement de nouveaux médecins dans la région.



Point de vue local



Elle considère que malgré les efforts déployés, certains enjeux locaux doivent encore être au coeur de représentation à l'Assemblée nationale. Elle prend en exemple la cartographie des zones inondables.

Rappelons qu'elle a aussi travaillé au programmes sport-études et arts-études ainsi qu'au développement d'infrastructures sportives.



« Mon rôle a toujours été de relayer les préoccupations du terrain et de proposer des solutions concrètes, affirme Mme Nichols. Au-delà des débats, ce sont les résultats qui comptent. »



Un regard neuf

L'été s'annonce court pour les députés qui seront candidats pour conserver leur poste dès l'automne prochain. La députée Marie-Claude Nichols s'élancera avec un PLQ qui a changé récemment de chef. En effet, rappelons que Charles Milliard occupe ce poste depuis quelques mois.

« Charles est venu rencontrer des acteurs locaux dans les dernières semaines. Il a bien saisi les enjeux. Il s'est fait parlé du dossier de l'autoroute 20. Il a tous pris en note et il a compris l'importance cet enjeu revêt ici », soutient la députée à l'égard de son chef.

Elle dit apprécier particulièrement sa façon de réfléchir très concrète et le regard qu'il pose sur les différents défis qui se présentent devant le Québec. Elle poursuit : « C'est une personne très ancrée dans le concret, dans la recherche de solution. Comme chef de l'Opposition et aspirant au poste de premier ministre, il serait tentant pour lui de vendre du rêve et de dire oui à tout le monde. En même temps, il n'est pas un politicien de carrière. Il apporte un regard neuf sur ce qui se présente. Ça peut être des atouts importants dans le développement de nouvelles solutions. »

Pour sa part, elle compte mettre ses efforts sur la problématique des déficits dans le maintien des infrastructures. Elle-même issue du monde municipal, elle se désole de voir les sept municipalités de sa circonscription en « arracher » en matière d'infrastructures. « On l'a vu avec les fortes pluies des derniers jours. Nos systèmes ne sont pas en mesure de répondre à des demandes urgentes et rapides. On doit changer les règles dans le développement des infrastructures », conclut la députée libérale.