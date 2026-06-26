Vaudreuil-Dorion: les cols bleus débrayent

Plus d'une centaine de cols bleus à l'emploi de Vaudreuil-Dorion, affiliés à la Centrale syndical nationale (CSN) ont débrayé pour une première fois dans la cadre de leurs moyens de pression en lien avec les négociations de leur prochaine convention collective. La mobilisation était un pas en réaction au piétinement des discussions avec la partie patronale.

« Nous avons été conviés à une rencontre avec la partie patronale dans les derniers jours. Ça n'a rien donné. Elle nous a soumis la même offre qu'elle a proposé en janvier 2025 », se désole Clatyon West, président du Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion (SMTTVD–CSN).

La pomme de discorde est avant tout de nature salariale. Le SMTTVD a fixé ses attentes à une augmentation de 22 % sur 5 ans alors que l'administration maintien son offre de 16 % pour la même période. Les tentatives pour trouver un terrain d'entente ont fait chou blanc.

François Énault, premier vice-président de la CSN, soutient que la proposition patronale ne tient pas la route. « L'offre salariale prévoit une augmentation de 3,2 % par année alors que l'inflation est d'environ 3,6 %. Les travailleurs s'appauvrissent. Quand ils sortent de l'épicerie, ils ont moins d'argent dans les poches que dans les dernières années. Il y a la Ville de Pincourt juste à côté où les cols bleus se sont entendus avec la direction pour une augmentation de 22 %. C'est un comparatif sensé pour Vaudreuil-Dorion », a-t-il lancé aux travailleurs grévistes.



Rappelons que le SMTTVD s'est muni d'un mandat pour cinq journées de grève. Le débrayage de l'avant-midi du vendredi 26 juin compte pour une demi-journée de ce bloc. Pour l'heure, aucune autre action de mobilisation n'est prévue; les syndiqués comptent s'entendre avec la direction. Advenant une stagnation dans les discussions, cette position pourrait changer.



Un symbole et un appui

Le choix de la journée pour tenir le débrayage était symbolique. La mobilisation coïncidait avec la première journée de festivités en lien avec le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Les activités régulières n'ont pas été affectées, cela dit.

Des employés cols blancs de Vaudreuil-Dorion affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique, aussi en moyens de pression en marge des négociations avec la partie patronale, ont rejoint l'action de leurs confrère du SMTTVD peu après midi.

La revendication principale des deux groupes se croise: une meilleure protection du pouvoir d'achat pour les prochaines années pour leurs membres.

