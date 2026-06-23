Mobilisation syndicale
Vaudreuil-Dorion: les moniteurs de camp de jour veulent être entendus
Tandis que les négociations s'étirent entre le syndicat représentant les travailleurs cols blancs de Vaudreuil-Dorion et la direction, les travailleurs saisonniers des camps de jour se mobilisent aussi. Selon les représentants syndicaux, il importe de garantir la stabilité des générations futures.
La mobilisation des jeunes travailleurs se voulait avant tout symbolique. En effet, la centaine de travailleurs s'est réunis un dimanche, quelques jours avant l'ouverture des camps. Ainsi, aucune interruption de service n'a eu lieu.
L'activité syndicale s'inscrit en droite ligne avec la vision du syndicat des cols blancs qui n'a toujours pas décidé de déclencher de grève ou de moyens de pression plus directs malgré l'approbation par 98 % des syndiqués à un mandat de grève.
Rappelons que pour l'heure, seuls les travailleurs syndiqués cols bleus ont statué en faveur d'un débrayage qui se déroulera le vendredi 26 juin en avant-midi.
« Les travailleurs du camp de jour, comme tous les cols blancs, veulent s'assurer que la décision que nous prendront avec la nouvelle convention collective garantisse le pouvoir d'achat des jeunes générations. L'entente qui surviendra aura des impacts pour les prochaines années », soulignent les représentants syndicaux.
Cette affirmation fait écho à la demande principale des travailleurs syndiqués en lien avec la convention de leur nouvelle convention de travail: protéger leur pouvoir d'achat pour la durée de l'entente.
En attendant le début des vacances et les premiers jours de camp, les discussions se poursuivent entre les parties.
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