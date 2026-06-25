Lancement d'un tout nouveau balado
Néomédia ajoute une nouvelle corde à son arc
L'équipe de Néomédia présentera une série de balados dans lesquels nos journalistes reçoivent des gens inspirants ou ayant marqué à leur manière leur domaine et la région. Vous découvrirez ainsi des parcours fascinants ainsi que l'engagement et les accomplissements de nos invités.
Il sera possible de visionner notre tout premier épisode à compter de 18 h le samedi 27 juin.
Du monde des affaires à la culture, en passant par le monde du sport et la politique, chaque épisode vise à plonger dans le quotidien des gens qui font de Vaudreuil-Soulanges une région riche d'histoire et de diversité.
Chaque épisode explore les anecdotes et les secrets qui rendent les invités de nos journalistes aussi uniques qu'intéressants. Les auditeurs seront assurément intrigués par la panoplie de sujets qui seront couverts.
Rejoignez-nous chaque semaine pour découvrir ces histoires authentiques et motivantes qui font la force et la fierté du territoire.
Restez à l'affût, car les deux premiers épisodes seront publiés dès cette fin de semaine, les 27 et 28 juin à 18 h.
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