Vaudreuil-Dorion: des odeurs de grève

L’impasse dans les négociations entre les employés syndiqués de Vaudreuil-Dorion et l’administration ne semble pas prête de débloquer, après l’entente survenue entre la Ville et ses cadres. Selon les représentants syndicaux, une grève semble inévitable.

Rappelons que les syndicats représentants les cols bleus et les cols blancs à l’emploi de Vaudreuil-Dorion ont entamé des moyens de pression après l’approbation de mandat de grève. Les cols bleus débrayeront notamment le 26 juin en avant-midi. C’est au tour des cols blancs de préparer la prochaine étape de leur mobilisation.

Dans les derniers jours, les représentants des cols blancs ont fait savoir à la partie patronale qu’une nouvelle rencontre serait inutile puisque cette dernière maintient la même offre salariale depuis le tout début des négociations, à savoir une hausse salariale de 16 % sur 5 ans. Dans une missive envoyée à la direction, les cols blancs indiquent que: « Il nous apparait inutile de tenir une nouvelle rencontre en l’absence de toute ouverture de votre part concernant l’indexation. Les arguments des deux parties ont été pleinement exposés. »

Selon ceux-ci, la structure de la convention collective effective de 2018 à 2024 n’a pas permis aux employés de maintenir leur pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation galopante dans les dernières années. Ainsi, ils estiment que la nouvelle offre, sans compenser pour cette perte récente, ne permettrait pas de combler ce retard d’ici la fin de son terme. Résultat des courses: la structure salariale de Vaudreuil-Dorion n’aura pas suivi la courbe de l’indice des prix à la consommation et elle ne serait plus compétitive eu égard aux autres municipalités.

Une question de volonté, pas de capacité

Selon les représentants syndicaux, ce qu’ils qualifient d’« entêtement » du côté de la partie patronale relève d’un manque de volonté et non pas de capacité financière. Ils prennent en exemple les augmentations récentes de 22 % des rémunérations versées aux membres du conseil.

Ils signalent aussi que le conseil municipal a consenti à une dépense de 60 000 $ pour changer les fenêtres de la salle du conseil municipal du Pôle municipal inauguré l’an dernier. Les membres du conseil ont expliqué que l’ancienne fenestration était trop sombre. Une autre dépense pour un ajout non-prévu au Pôle fait sourciller. En effet, la Ville financera l’achat et la construction d’un comptoir pour un restaurant à hauteur de 140 000 $.

Le contexte est pour le moins tendu entre la direction et ses employés syndiqués. Les représentants syndicaux semblent de plus en plus envisager des moyens de pression élargis.