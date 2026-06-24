En collaboration avec la Cité-des-Jeunes
Un programme sport-études attendu pour le CPV 3 Lacs
Après des mois de démarches, le club de patinage de vitesse de la région, le CPV 3 Lacs, a annoncé plus tôt cette semaine qu'il aurait son propre programme de sport-études. Selon l'entraîneur en chef du club, Xavier Malouin, cette nouvelle possibilité permettra aux jeunes athlètes d'ici de se développer sans avoir à se déraciner comme c'était le cas jusqu'à maintenant.
« C’est bel et bien la première fois qu’on va avoir ça », explique M. Malouin, rappelant que les efforts visant à obtenir un programme du genre n’ont pas été concluants par le passé. À son entrée en poste, il avait comme objectif clair et assumé de développer un plan sport-études pour les athlètes les plus prometteurs du club.
Le projet vise à offrir aux patineurs de la région un environnement leur permettant d'atteindre leur plein potentiel sans avoir à quitter leur famille, leurs amis et leur milieu de vie à une étape importante de leur parcours scolaire.
Garder nos athlètes dans la région
Avant que le CPV 3 Lacs développe son programme en collaboration avec l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, les patineurs les plus prometteurs de Vaudreuil-Soulanges devaient s’exiler à un très jeune âge ailleurs au Québec pour parfaire leurs acquis et poursuivre leur apprentissage.
Ça a été le cas de Xavier Malouin à l'époque, mais aussi de nombreux autres patineurs par la suite, dont Alexanne Martel-Baril, Zitlalli Gravel et Olivia Tremblay qui est coach maintenant avec le club.
À partir de 2027, les patineurs n’auront plus besoin de se déplacer ailleurs pour leurs entraînements. Toute une génération d'athlète pourra évoluer « dans un groupe qui sera pour eux comme une deuxième famille et qui les fera grandir en tant que personne », relate l'entraineur-chef du club. Selon lui, les athlètes ayant passé par le sport-études ont « plus de chances de devenir coach par la suite pour transmettre leur passion au suivant ».
Motiver les jeunes à progresser
Si l’ouverture du programme est prévue pour le début de la saison 2027, ça n’a pas toujours été le cas : « À la base on visait plus 2028 parce que je regardais nos bons patineurs et ils allaient arriver au secondaire cette année-là », exprime Xavier Malouin.
Au fil du temps, la passion de plusieurs patineurs a augmenté, notamment à cause de l'énergie et de l’ambiance qui règne depuis peu au sein du club. Ainsi, des athlètes un peu plus près de faire leur entrée au secondaire ont soudainement changé de sport favori tout en démontrant une bonne progression sur la glace. « Ça fait en sorte qu’on a devancé l’ouverture du programme d’un an », raconte fièrement le coach.
Dans la dernière année, les entraineurs du CPV 3 Lacs ont multipliés les sorties avec les jeunes du club, notamment au championnat du monde de patinage de vitesse qui a eu lieu à Montréal. Il précise que rien de tout ça n'aurait été possible sans l’implication de l'équipe d'entraîneurs et bien sûr des parents.
M. Malouin estime finalement qu’il est grand temps pour la région de se doter d’une patinoire de dimension olympique très pratique pour le patinage de vitesse et autres disciplines.
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