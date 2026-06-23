Marilyne Picard, députée de Soulanges, fait le bilan

En entrevue avec Néomédia cette semaine, Maryline Picard a fait le point sur les derniers mois. À titre de députée caquiste de la circonscription de Soulanges, elle a fait état de ses réalisations tout en soulignant les enjeux qu’elle souhaite aborder à l'approche des élections provinciales d'octobre.

Parmi les réalisations dont elle se dit la plus fière, Mme Picard évoque deux chantiers qui ont eu lieu à l'extérieur de son territoire, mais qui, par leur proximité géographique et leur utilité pour les gens de Soulanges, sont structurants.

La députée cite d'abord la construction du nouvel hôpital: « Je me rappelle qu'en 2018, c'était un mirage. Quand je suis arrivée, personne ne croyait que l'hôpital allait s'en venir », relate-t-elle. Dans les derniers mois, elle a ficelé les ententes avec le ministère des Transports et coordonné une partie de la suite. « Les besoins en logement [sont importants] parce que c'est quand même 3 000 employés supplémentaires dont on va avoir besoin dans la région. Il y a des impacts à prévoir », ajoute la caquiste, entrée en poste il y a huit ans.

Mme Picard souligne également la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, le projet a été poussé par son gouvernement après des années de retard. « On rentre dans les délais et dans les coûts, c'est assez rare pour ce genre de projet au Québec », a-t-elle affirmé.

Une région en croissance nécessite des actions concrètes

Face à une démographie en forte expansion, Marilyne Picard a fait de nombreux investissements durant ses huit ans comme députée de la circonscription de Soulanges. Ainsi, elle estime avoir contribué à l’ouverture de plusieurs établissements scolaires dans Soulanges, dont l’école des Canotiers à Les Cèdres. Une nouvelle école primaire anglophone est également annoncée à Saint-Polycarpe.

« Les anglophones ont peu d'écoles secondaires et primaires dans notre coin et on sait que les besoins sont les mêmes ou sont encore plus grands pour les écoles anglophones », explique Mme Picard.

Des investissements ont aussi été faits dans les écoles existantes: rénovation de gymnases, aménagement de terrains sportifs et travaux pour les établissements du Centre de services scolaires des Trois-Lacs.

Le développement démographique de Soulanges s’accompagne également de son lot de demandes des municipalités et des organismes communautaires qui, de leur côté, doivent constamment redoubler d’efforts. Mme Picard évoque le support financier qu’elle a octroyé à La magie des mots, La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges, le centre communautaire des aînés de Soulanges, les banques alimentaires, pour ne nommer qu’eux. « Comme je venais du milieu communautaire, je savais très bien qu'il y avait des grands besoins, tant au niveau national qu'au niveau local [...] mon rôle de députée, ce n'était pas non plus juste de donner de l'argent, c'était vraiment de faire en sorte qu’ils collaborent. »

Cibler des enjeux prioritaires

Marilyne Picard considère que le soutien aux organismes communautaires fait partie des enjeux prioritaires au niveau national et a ainsi travaillé en ce sens à Québec, mais au-delà de ça, « il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la Direction de la protection de la jeunesse. En soins à domicile aussi », a-t-elle témoigné au micro de Néomédia.

Mme Picard s’est également dit fière d’avoir obtenu, récemment, une nouvelle prestation pour les parents endeuillés ayant perdu un enfant handicapé. À titre d’adjointe parlementaire, certaines de ses prises de parole ont porté sur ce point dans la dernière année.

Du côté de sa région, Mme Picard a déjà ciblé les dossiers qui lui semblent plus pressants, notamment la gestion du monde municipal appelant à une communication étroite et efficace avec les seize maires de la circonscription.

« Qu’on parle d'infrastructures, de logements ou peu importe, toutes les municipalités ont leurs défis. Ils ont besoin d'une personne qui les écoute et qui met en place des stratégies pour pouvoir arriver à des solutions […] Quand on voit qu'un projet sort de terre, on est vraiment fiers que ce soit chez nous », exprime la députée, qui est aussi adjointe parlementaire au ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, volet de la protection de la jeunesse. Le tout, dans l’optique de planifier les projets structurants de ses partenaires inestimables et, en bout de compte, les services aux citoyens.

« J'ai été, dans ma vie, face à plein de défis, mais j'ai toujours su m'en sortir avec une expérience positive. J'ai tellement à cœur les dossiers citoyens, les demandes du monde de Soulanges, je pense être une personne capable de se battre, capable de pousser tous les dossiers comme je l’ai montré à l'assemblée cette session », résume la députée caquiste en terminant.