Le CACVS remet 4 500 $ en bourses à 19 étudiants

Georgina Najera de L'Île-Perrot (bourse en arts);

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) a tout récemment récompensé 19 finissants, ossus de six écoles secondaires de la région, pour leurs aptitudes remarquables en arts, en littérature ou en histoire. Ces derniers se partagent des bourses totalisant 4 500 $.

Voici les boursiers pour chaque école secondaire: ï

1) École de la Cité-des-Jeunes:

- Alexina Hébert-Fréchette de Rigaud (bourse en arts);

- Yulianna Morin de Pincourt (bourse en arts);

- Victor Loiselle (bourse en histoire);

- Reynaldo Bueno Nunez de Vaudreuil-Dorion (bourse en littérature);

2) École secondaire des Navigateurs:

- Arielle Clermont des Coteaux (bourse en arts);

- Zachary Guindon de Saint-Zotique (bourse en histoire);

- Laurence Charrier de Saint-Zotique (bourse en littérature);

3) École secondaire Soulanges:

- Corali Lefebvre de Saint-Clet (bourse en arts);

- Loïk Cloutier de Rigaud (bourse en histoire);

- Megann Tremblay de Coteau-du-Lac (bourse en littérature);

4) École secondaire du Chêne-Bleu:

- Georgina Najera de L'Île-Perrot (bourse en arts);

- Guillaume Cadieux de Pincourt (bourse en histoire);

- Jacob Maltais de Pincourt (bourse en littérature);

5) Collège Bourget:

- Isabella Ramos-Portillo de Vaudreuil-Dorion (bourse en arts);

- Antoine Dorais de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (bourse en histoire);

- Raphaëlle Laliberté de Saint-Lazare (bourse en littérature);

6) École secondaire des Échos:

- Miranie Faucher de Vaudreuil-Dorion (bourse en arts);

- Emerick Mornet des Cèdres (bourse en histoire);

- Mary Hoang de Vaudreuil-Dorion (bourse en littérature);