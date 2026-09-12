Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Vaudreuil-Dorion inaugure officiellement son verger collectif

Le jeudi 3 septembre, des élues de la Ville de Vaudreuil-Dorion, des représentants des équipes municipales ayant contribué au projet et Éric Jean, instigateur du nouveau verger communautaire, se sont réunis au parc Lorne-Worsley pour présenter officiellement l'initiative ayant été choisie pour profiter du budget participatif 2024.

Club Alliance: miser sur un accompagnement spécialisé des athlètes

Créé dans sa forme actuelle en 2024, le Club Alliance du Centre multisport André-Chagnon (CMAC) poursuit sa croissance en regroupant plusieurs disciplines sportives sous une même structure. Le projet s’appuie sur l’expertise du centre, ses infrastructures et ses ressources en gestion afin d’offrir aux clubs et aux athlètes un encadrement qui dépasse la simple pratique sportive.

L’Atelier Paysan: redécouvrir l’agriculture urbaine à Vaudreuil-Dorion

Le dimanche 6 septembre, l’Atelier Paysan de Vaudreuil-Dorion a organisé, en collaboration avec Vergers urbains du Québec, un événement pendant lequel des produits de fermes maraîchères locales étaient mis en vedette. L'objectif était notamment de rapprocher la population de l’agriculture urbaine.

Une 1ère édition de Vendanges et Vibes au vignoble Côte de Vaudreuil

Le Vignoble Côte de Vaudreuil donnera le coup d’envoi de sa saison des vendanges 2026 avec la première édition de Vendanges & Vibes, le samedi 12 septembre. L’événement gratuit se déroulera de 12 h à 21 h et vise à réunir entre 200 et 500 personnes au cours de la journée.

Journées du patrimoine religieux: trois lieux à découvrir dans le Suroît

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026.

Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI

C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit officiellement ajouté au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Faire preuve de compréhension avec les entreprises locales

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par l'équipe du restaurant Patate & Persil à Vaudreuil a fait parler d'elle récemment. On demande notamment aux gens d'être indulgents avec les entrepreneurs locaux qui doivent composer au quotidien avec les aléas imprévisibles de la nature comme les insectes et la météo.

Plus d'exposants et de food truck à la 2e édition du RibFest

C’est du 4 au 7 septembre que le parc Bédard de Saint-Lazare s’est transformé en fumoir gigantesque où des parfums de côtes levées s’élevaient dans l’air en raison de la seconde édition du RibFest qui y prenait place. Sur place, Néomédia a pu s’entretenir avec les organisateurs et la mairesse de Saint-Lazare le lundi 7 septembre.

Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans

Le Vortex des Trois-Lacs, anciennement connu sous le nom plus simple de club de patinage de vitesse des 3 Lacs, a récemment modifié son logo et une partie de son identité à l'approche de sa vingtième saison officielle. Si la formation sportive semble se distancer de ses origines, ses membres assurent que c'est dans une volonté de se propulser au prochain niveau.

Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026

Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec.

Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion

Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau.

Une nouvelle murale signée Claude Thivierge pour embellir L'Île-Perrot

Après Hudson, Vaudreuil-Dorion et Rivière-Beaudette, l’artiste animalier Claude Thivierge continue d’embellir le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Cette fois, c’est à L’Île-Perrot, derrière l’usine de filtration, qu’il montre toute l’étendue de son talent.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges présente ses cinq priorités régionales

Au cœur de la campagne électorale provinciale 2026, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présente cinq priorités visant à donner aux élus, les moyens de planifier, d’accompagner et de rendre viable sa croissance.

L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape

Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des maires de l'île Perrot, il en va de l'avenir de nos communautés.

La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois

Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre Champagne, l'organisateur toujours fidèle au poste de ce populaire rendez-vous sportif.