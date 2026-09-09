Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion

Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau.

Le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin, a confirmé lors de la séance du conseil municipal du mardi 8 septembre que le développement d'un bâtiment résidentiel de onze étages aurait bel et bien lieu au 500 rue Boileau. Pour nos lecteurs qui auraient de la difficulté à se situer, il s'agit du grand quadrilatère en face de la gare, là où il y avait récemment un stationnement provisoire.

D'après les informations obtenues par Néomédia, la construction devrait débuter dès cette automne. Bâtir 200 unités locatives, du studio aux logements de trois chambres, représente un investissement de plus de 80 millions de dollars pour le développeur Groupe HD.

Le plan d'implantation et d'intégration architecturale du 500 rue Boileau s'ajoute à celui du projet Vallem de la gare, situé non loin à l'angle des rues Boileau et Forbes, devant la caserne. Ce dernier devrait comprendre 500 logements. Le site web du projet prévoit que le tout sera en location d'ici la fin de l'année 2026, mais pour l'instant, le chantier n'a pas été entamé.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

En réaction à ses deux annonces, quelques citoyens du quartier ont remis en question le Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et ont exigé des réponses de la Ville. Inquiet du développement effréné de leur coin, le groupe craint que l'ajout de quelques 700 unités supplémentaires crée des embouteillages.

« Ça a été pensé à l'élaboration du programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur de la gare au début des années 2000. C'était réfléchi en prenant en compte le développement démographique à venir », rassure la conseillère du district 7, Vanessa Leduc. Rappelons qu'il s'agit déjà d'un milieu à haute densité.

Si les bâtiments existants sur la rue Boileau se limitent à quatre étages Le zonage existant depuis 2002 permet la construction d'immeubles plus imposants allant jusqu'à douze paliers.

« Pour éviter que les condos qui sont là se retrouvent enclavés par deux grosses tours, l'autre terrain vacant [à l'angle du boulevard De la Gare et de la rue Boileau] est limité à un maximum de quatre étages », explique M. Dumoulin. Cette modification de la règlementation en vigueur a été prise suite à la consultation avec les citoyens préoccupés.