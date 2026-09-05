Club Alliance: miser sur un accompagnement spécialisé des athlètes

Créé dans sa forme actuelle en 2024, le Club Alliance du Centre multisport André-Chagnon (CMAC) poursuit sa croissance en regroupant plusieurs disciplines sportives sous une même structure. Le projet s’appuie sur l’expertise du centre, ses infrastructures et ses ressources en gestion afin d’offrir aux clubs et aux athlètes un encadrement qui dépasse la simple pratique sportive.

Regroupant maintenant sept disciplines, soit le judo, l'athlétisme, la course à pied, le volleyball de plage, le cyclisme, l'escalade et l'entraînement fonctionnel (EFS), il s'agit d'une des plus grosses fusions sportives au Québec.

Selon Maxime Deslauriers, coordonnateur du Club Alliance et du sport-études, et Jean-François Marcoux, directeur général du CMAC, l’objectif est d'accompagner les athlètes de Vaudreuil-Dorion, mais aussi de Vaudreuil-Soulanges dans son ensemble, du plaisir à la performance.

Le slogan « Ta passion, ta victoire » définit bien la mission du club. Cette vision passe notamment par la reconnaissance des accomplissements et de l'excellence, par le soutien financier des athlètes dans leur cheminement, par une collaboration approfondie et l'implication d'un personnel qualifié.

Chaque coach est ainsi choisi spécialement pour ses compétences. Ils prennent tous part à de nombreuses formations non seulement pour que chaque sportif endossant les couleurs du Club Alliance progresse d'une compétition à l'autre, mais aussi pour assurer le développement d’une relève d’entraîneurs.

« Dans un souci de continuer à garder l'expertise à l'interne, on identifie rapidement aussi des jeunes qui ont du potentiel et qui aimeraient coacher. Puis, on les envoie faire des formations du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) », précise Maxim Deslauriers.

Tous ces éléments mènent à la création d'une communauté sportive régionale vivante, dynamique et surtout solidaire.

S'associer aux bénéfices de tous

Auparavant isolées et s'occupant personnellement de leur activité respective, certaines organisations sportives de Vaudreuil-Soulanges gagnent à rejoindre le Club Alliance.

« On a tout en plus ; les infrastructures, la place où faire nos entraînements et même le recrutement est plus facile. Je n'ai plus besoin de m'occuper du volet administratif [parce que c'est géré par le CMAC] et les conditions monétaires sont plus intéressantes pour nous les entraineurs », fait valoir Claude David, coach de l'équipe d'athlétisme.

Michel Brazeau, entraineur du volet vélo du Club Alliance, abonde dans le même sens : « Pour moi le plus important, c'est le partage de ressources. »

En étant laissés à eux-mêmes, chaque club devait se procurer son propre équipement et gérer le déplacement de ses athlètes vers des événements sportifs à l'extérieur de la région, ce qui engendrait des dépenses importantes. « Maintenant, on peut emprunter le même matériel que le club d'athlétisme, on fréquente les mêmes espaces et on peut surtout utiliser le même petit autobus pour aller dans des compétitions », souligne M. Brazeau.

Selon le directeur général du CMAC, les athlètes, les entraîneurs, les clubs individuels sortent gagnants de cette association. D'autant plus que le Club Alliance bénéficie directement de l'offre du centre.

Financer les athlètes de demain

L’un des volets mis de l’avant par les responsables du Club Alliance concerne le soutien financier offert aux athlètes. Le centre contribue notamment à certains déplacements et frais liés aux compétitions, en fonction de critères établis.

Les inscriptions viennent financer une partie de ses activités, mais les tournois et autres championnats organisés à l'interne permettent aussi au Club Alliance d'offrir une assistance monétaire à quelques jeunes en ayant besoin.

« Il y a la compétition d'athlétisme au mois de janvier, il y a également la compétition d'escalade, "Transformur", au mois de novembre. On propose aussi des compétitions amicales de EFS et une compétition de volleyball de plage sur le terrain près de la Cité-des-Jeunes. Cette année, on va finalement avoir notre première compétition maison de judo », énumère le directeur général du centre.

Fini les athlètes devant s'empêcher de participer à une importante compétition en raison des obstacles budgétaires. À titre d’exemple, des athlètes de volleyball de plage ont reçu un appui financier pour participer à une compétition à Sept-Îles.

« On veut devenir un fleuron régional et créer une notoriété [… « Notre expertise attire des athlètes qui viennent même d'hors du Suroit, mais qui représentent notre région en compétition », réitère M. Marcoux.

Découvrir l'activité physique grâce au camp des recrues

En plus de produire des talents comme Jonathan Hinse en vélo, Raphaël Cassista en judo, Gabrielle Ménard en marche rapide ou encore Cassiopée Woo à l'heptathlon, le Club Alliance a mis sur pied le camp des recrues pour permettre aux jeunes de découvrir différentes disciplines avant de s’engager dans un parcours compétitif.

Avec ses activités d’initiation et son orientation récréative, le Camp des recrues vise entre autres à cibler tôt les forces de chacun. Des évaluations réalisées par un kinésiologue permettent ensuite de suggérer des sports pouvant correspondre au profil de chaque participant.

Pour Jean-François Marcoux, l’accès au sport demeure au cœur de la mission du centre. Le camp des recrues fait de cette possibilité une réalité. Il s'agit là d'une occasion de promouvoir les saines habitudes de vie, ce qui représente un volet aussi important que l’atteinte de résultats sportifs.

« Oui, il y a l'excellence sportive, mais encore plus important, on donne accès au sport à une grande majorité de personnes […], on est très fier de ça », résume pour sa part Maxime Deslaurier.

Accueillir de nouvelles disciplines

« Le Club Alliance, c'est un peu comme une entreprise : on veut grandir, mais pas trop vite », explique M. Deslauriers, « Chaque club qui s'ajoute a des réalités différentes, des préoccupations différentes, des enjeux différents. Puis aussi, il faut se familiariser avec chacune des disciplines et ça c'est un autre défi », ajoute-t-il.

En ce moment, le CMAC compte sept sports parmi ses rangs. Maxime Deslauriers et Jean-François Marcoux veulent s'assurer qu'ils soient tous bien implantés avant de dépenser de l'énergie à en développer d'autres, toujours dans une volonté de développer chaque athlète au maximum de son potentiel.

Des discussions sont en cours avec certaines organisations quant à la possibilité de les inclure dans l'agglomération sportive, mais les responsables n'ont pas voulu s'avancer sur une intégration en particulier lors de l’entrevue.