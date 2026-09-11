La Grande Vadrouille, pour une 43e et dernière fois

Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre Champagne, l'organisateur toujours fidèle au poste de ce populaire rendez-vous sportif.

Établi à Vaudreuil-Dorion depuis maintes années, M. Champagne retrace l'historique de l'un des événements sportifs marquants de notre communauté. À l'époque, dans les années 1980, lui et d'autres coureurs de la région se réunissent pour fonder un club qu'il baptise Les Vadrouilleurs. « À travers les années, on a été capables d'organiser des petits événements, puis on s'est joints à l'initiative Circuit Mini-Loto qui finançait certaines courses pour pousser les gens à bouger », raconte M. Champagne.

En effet, la société d'État a subventionné plusieurs dizaines de courses à travers la province durant cette période. Des bourses étaient même offertes à certains coureurs performants.

« On a ensuite rejoint le circuit endurance qui, à son apogée, regroupait 13 courses dans la région de Vaudreuil-Soulanges, de l'Ouest-de-l'Île et même de la Rive-Sud », ajoute-t-il. C'est comme ça que la Grande Vadrouille telle qu'on la connait aujourd'hui est née.

Rendre la course accessible aux jeunes

Au fil des années, la Ville de Vaudreuil-Dorion a également contribué à rendre l’événement accessible aux jeunes en assumant les frais d’inscription pour les participants de moins de 17 ans, peu importe la distance choisie.

« Cette initiative permettait d'encourager les jeunes à bouger et de découvrir, potentiellement, une passion pour l’athlétisme », conclut Jean-Pierre Champagne qui avoue être déçu que cette aventure arrive à terme. Il se console néanmoins en se remémorant les bons moments passés sur la piste.

« Une ville ne fait rien seule, on peut appuyer des organismes, mais faire ce que vous avez fait, on n'aurait pas pu le faire », a rappelé le maire Paul Dumoulin en s'adressant à M. Champagne lors de la séance du conseil municipal du 8 septembre.

Avoir besoin de bénévoles motivés

Toujours d'après Jean-Pierre Champagne, plusieurs bénévoles de longue date ont aujourd’hui 70 ou 80 ans et souhaitent passer à autre chose. Quatre des principaux collaborateurs lui ont également fait part de leur départ suite à l’édition de cette année qui aura lieu plus tard en septembre.

« Sans bénévoles, il est impossible d’organiser un événement de la sorte », explique M. Champagne, qui estime qu’environ 70 personnes sont nécessaires pour assurer notamment la circulation, l’accueil et le bon déroulement des activités.

Malgré la décision de mettre un terme à l’événement, l’organisation souhaite faire de cette dernière édition une occasion de célébrer les 43 années de la Grande Vadrouille. La population est ainsi invitée à contribuer, à sa façon, à écrire une dernière page de son histoire.

Une conclusion émotive

Lors de la séance du mardi 8 septembre, la conseillère du district 6 de Vaudreuil-Dorion, Sarah Champagne, a pris un moment pour souligner l'engagement de son père et des gens l'ayant accompagnée.

« On dit que dans la vie, toute bonne chose a malheureusement une fin […] Cet événement-là est extrêmement important pour ma famille. J'ai été la gestionnaire des yogourts, j'ai donné les inscriptions et j'ai même eu le plaisir d'être la codirectrice de l'événement pendant quelques années […] Je tiens à remercier ceux qui ont porté ça à bout de bras, qui ont été dévoués », a partagé Mme Champagne avec l'émotion dans la voix.

Elle a également profité de son temps de parole pour convier la population à l'ultime édition de la Grande Vadrouille. « On va célébrer [La Grande Vadrouille] une dernière fois, mais on va célébrer ça en grand », conclut la conseillère.

Les détails concernant les différents circuits sont disponibles ici et il est possible de s'inscrire au même endroit d'ici le 13 septembre. L'événement propose des parcours allant de 1, 2, 5, 10 ou 15 km.