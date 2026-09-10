L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape

Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des maires de l'île Perrot, il en va de l'avenir de nos communautés.

Suite à une conférence de presse portant sur le caractère inachevé du projet de contournement de l'autoroute 20, Néomédia a pu poser des questions et s'entretenir avec les principaux intéressés concernant la suite pour les noyaux villageois du secteur.

De l'Île-Perrot au boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, les automobilistes, citoyens et commerçants subissent tous les jours les impacts de ce que les acteurs régionaux ayant initié la campagne de sensibilisation intitulée L'inachevée qualifient d'« inaction du gouvernement ».

L'impatience se fait sentir.

Les maires et mairesses du territoire s'entendent pour dire que le désengorgement de la route doit permettre aux municipalités de revoir leur développement et de s’attaquer à certains enjeux d’accessibilité et de sécurité.

Ceci dit, l'impatience est de plus en plus palpable : « J’aurais aimé être là en 1964 pour voir ce que le ministre de la Voirie, M. Bernard Picard, a dit pour convaincre ses collègues de l’Assemblée nationale d’exproprier tout le monde [car] ce n'est toujours pas fait, encore aujourd’hui », a répété M. Dumoulin lors de la séance du conseil de Vaudreuil-Dorion du mardi 8 septembre.

Crédit image: Courtoisie autoroute20.ca

Alors que la pression s’accentue pour que le parachèvement de l’autoroute 20 soit inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI), les municipalités de l’île Perrot souhaitent également réfléchir à l’avenir de leur territoire une fois le projet réalisé.

« C'est les quatre villes de l'île qui auront à grandir et à s'établir autrement. Pour le moment, l'objectif c'est de réduire la pression existante sur le réseau routier, mais prenons le faubourg de l'île qui est situé à Pincourt par exemple. Ce centre d'achat vit beaucoup d'enjeux d'accessibilité, donc il y a une revitalisation nécessaire », explique Mme Deschênes.

Elle ajoute que « ce qui est vraiment, vraiment important, c'est la sécurité ». En effet, du côté de Terrasse-Vaudreuil, un accident sur la voie ferrée peut rendre l'accès au secteur très difficile, voire impossible. L'éventualité d'un tel scénario accentue les inquiétudes.

Elle estime du même coup que les feux de circulation devraient être remplacés par de véritables bretelles d'accès autoroutières sur l'île et prône le désenclavement de Terrasse Vaudreuil et la reconnexion des quartiers coupés depuis trop longtemps par l'A-20.

Continuer de croître, mais pas n'importe comment.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) encourage la densification de certains secteurs, mais les acteurs locaux estiment que les infrastructures de transport doivent suivre cette évolution. Ils soulèvent notamment la question de la vision à long terme pour le secteur Harwood et pour Vaudreuil-Dorion.

Le développement résidentiel et commercial ne peut être planifié indépendamment des infrastructures de transport. En parallèle, des traverses sécurisées pour piétons et cyclistes, et un meilleur accès aux gares Exo doivent être réfléchis.

M. Dumoulin rappelle par ailleurs que le plan de développement du secteur Harwood est prêt depuis des années déjà. Élaboré en concertation avec les citoyens, il témoigne à la blague penser y déménager une fois que le tout sera achevé.

D'ici là, lui et ses collègues pressent les politiciens de se mobiliser afin de permettre la complétion de l'A20 et ainsi faire fleurir des quartiers repensés. Le maire de Vaudreuil-Dorion a invité les chefs à traverser le pont pour venir discuter des enjeux avec lui. « Comme ça, ils pourront constater eux-mêmes l'ampleur du problème. »