Le club de patinage de vitesse change d'identité après 20 ans

Le Vortex des Trois-Lacs, anciennement connu sous le nom plus simple de club de patinage de vitesse des 3 Lacs, a récemment modifié son logo et une partie de son identité à l'approche de sa vingtième saison officielle. Si la formation sportive semble se distancer de ses origines, ses membres assurent que c'est dans une volonté de se propulser au prochain niveau.

« Un Vortex symbolise très bien qui nous sommes depuis toujours : un groupe uni où chacun des patineurs, parents, entraineurs, commanditaires et bénévoles contribue à sa façon au maintien et à la puissance du mouvement », fait valoir le conseil d'administration du Vortex dans une publication sur Facebook. Il estime d'autant plus que le nouveau nom choisi représente efficacement ce qui rend le club unique depuis 2006 et ce qui nourrira ses ambitions à l'avenir.

Si la nouvelle saison du Vortex des Trois-Lacs a officiellement débuté le mardi 8 septembre, il n'est pas trop tard pour les jeunes de 5 à 15 ans intéressés de venir faire un essai gratuit du patinage de vitesse. Il suffit de remplir ce formulaire.

Un bon départ dans le circuit élite

La première course officielle de la saison 2026-2027 a eu lieu à la Place Bell de Laval le samedi 5 septembre. En plus de rivaliser avec la crème du patinage de vitesse québécois, les athlètes du Vortex prenant part à ces compétitions ont cette fois-ci une motivation supplémentaire puisque des places limitées pour les Jeux du Canada 2027 sont en jeu.

C'est dans ce contexte qu'Alexanne Martel-Baril et Olivia Tremblay se sont lancées sur le tracé. Tentant coûte que coûte de mettre à profit leur rapidité pour remporter un maximum d'épreuves, elles ont respectivement terminé en 23ᵉ et 24ᵉ position.

Au préalable, les deux athlètes ont été choisis parmi sur la prestigieuse Équipe Québec Relève en courte piste. Des sept jeunes patineuses sélectionnées pour représenter la province dans les championnats à travers le pays, il n'y a qu'un club qui apparait à deux reprises : le Vortex.

Les 24, 25 et 26 septembre, Alexanne et Olivia seront à l'aréna Maurice-Richard de Montréal où elles se mesureront aux 40 femmes les mieux classées d'un océan à l'autre. Dans le cadre des Championnats canadiens senior courte piste, les jeunes femmes originaires de Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare pourraient avoir à battre de vitesse une certaine Courtney Sarault, multiple médaillée des Jeux olympiques de 2026 !

Une nouvelle entraineure rejoint le Vortex

Zitlailli Gravel, ancienne membre du club et patineuse de niveau national retraitée, se joint à l'équipe de formateurs en vue de la saison en cours. Soulignons qu'elle avait remporté l'or aux Jeux du Québec de 2024 et qu'elle a déjà été la fière porte-drapeau de la délégation du Sud-Ouest.