Faire preuve de compréhension avec les entreprises locales

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par l'équipe du restaurant Patate & Persil à Vaudreuil a fait parler d'elle récemment. On demande notamment aux gens d'être indulgents avec les entrepreneurs locaux qui doivent composer au quotidien avec les aléas imprévisibles de la nature comme les insectes et la météo.

Cet appel à la compréhension survient tout juste après que le populaire casse-croûte situé au bout de l'avenue Saint-Charles ait été victime d'une petite vague de commentaires négatifs en raison notamment des guêpes ayant fait leur nid près de la terrasse.

« Ce n’est pas un phénomène nouveau, elles reviennent chaque année particulièrement à ce moment-ci, vers la fin août et le début septembre », précise Éric Blais, propriétaire de l'établissement.

Mettre des solutions en place

Malgré les nombreuses mesures mises en place pour limiter leur présence, « Ça se pourrait en effet, comme sur la plupart des terrasses, qu'il y ait des guêpes. C'est comme les moustiques: c'est hors de notre contrôle », explique M. Blais.

Lui et son équipe ne restent pas les bras croisés pour autant, ils multiplient les efforts pour offrir une expérience toujours plus à la hauteur de sa clientèle. Depuis quelques années maintenant, le restaurant fait appel au service d'un exterminateur qui vient chaque semaine poser son traitement et prendre en charge les nids qui ont été repérés.

Des pièges sont également installés à l’extérieur afin d’attirer les guêpes loin des assiettes et les fissures dans le ciment ont été scellées pour éviter que les insectes s'y installent. « On a aussi commencé à mettre de l'encens sur les tables pour que la fumée éloigne les guêpes, mais il n'y a pas de solution miracle », résume M. Blais.

Faire face à la critique

Lors de l'entrevue, le propriétaire raconte qu’un groupe de clientes avait été averti de la présence de guêpes et s’était vu proposer de poursuivre le repas à l’intérieur. Les clientes ont plutôt choisi de rester sur la terrasse avant de publier par la suite une évaluation négative du restaurant.

Il reconnaît que ces commentaires ne sont pas agréables, particulièrement parce que les avis en ligne peuvent constituer l’un des premiers éléments consultés par une personne qui découvre un établissement.

Il affirme que les gens demeurent néanmoins au rendez-vous. Néomédia a été à même de constater que la terrasse était bien occupée mardi midi. D'après Éric Blais, ses clients viennent même le défendre dans les avis Google et dans la section commentaire des réseaux sociaux.

« On a une cote d’amour qui est élevée par rapport au resto. Les gens nous protègent », souligne-t-il en conclusion.