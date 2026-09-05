Vaudreuil-Dorion inaugure officiellement son verger collectif

Le jeudi 3 septembre, des élues de la Ville de Vaudreuil-Dorion, des représentants des équipes municipales ayant contribué au projet et Éric Jean, instigateur du nouveau verger communautaire, se sont réunis au parc Lorne-Worsley pour présenter officiellement l'initiative ayant été choisie pour profiter du budget participatif 2024.

Le verger collectif a été proposé par le citoyen Éric Jean, qui, depuis un peu plus de deux ans, travaille avec le Service des travaux publics et la Division environnement de Vaudreuil-Dorion afin de concrétiser le tout.

« Il y a eu beaucoup de démarches : les dessins, l'achat des arbres, la communication avec les citoyens pour programmer les plantations de l'automne passé et de ce printemps, c'est un aboutissement quand même de deux ans de travail. Je suis fier que ce soit présenté aux citoyens et que le projet soit finalement lancé », exprime Éric Jean. Il met justement en valeur le travail collaboratif réalisé par le service des communications, de l'environnement et l'équipe d'horticulteurs de la Ville.

Plusieurs citoyens ont d'ailleurs pris part aux activités de plantation qui se sont déroulées au cours de la dernière année, contribuant ainsi à la réalisation de ce nouvel espace pensé par et pour la communauté.

Le verger regroupe une vingtaine d’arbres fruitiers, notamment des pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers et pêchers, ainsi que des arbustes produisant des petites baies comme des camerisiers, framboisiers, cassis et groseilliers. Des plantes herbacées, dont plusieurs fines herbes et plantes comestibles, complètent l’aménagement.

Pour M. Jean, ce projet lui « permet de pouvoir influencer ne serait-ce qu'un petit peu les décisions futures » en valorisant ce genre de projet et en poussant pour que d'autres voient le jour dans les prochaines années.

« Le verger que nous avons inauguré illustre concrètement l’intérêt du budget participatif et, plus largement, l’importance de la participation citoyenne. Une idée soumise par un citoyen est devenue un projet concret, réalisé pour la communauté. C'est une façon de faire une place aux idées des citoyens dans le développement de notre ville », souligne le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin.

Un projet dont la pérennité dépend de tous et chacun

Ce jardin communautaire est d'ores et déjà accessible à toute la population, mais dans un esprit de collaboration, la Ville demande aux visiteurs de respecter les lieux et d'en prendre soin. Après tout, l’objectif est d’entretenir collectivement le verger afin d'en faire un espace que la communauté peut se réapproprier d'une certaine façon.

Selon M. Jean, les arbres et arbustes arriveront à maturité dans deux à trois ans. « Il ne faut pas grimper dans les arbres pour cueillir les fruits avant qu'ils ne soient prêts, ou on risque de les briser. Quand un arbre sera prêt, un ruban rouge indiquera qu'on peut cueillir ses fruits », fait valoir l'instigateur du projet.

Il invite d'ailleurs les gens à rejoindre le groupe Collectif fruitier Vaudreuil-Dorion sur Facebook par où passeront les communications concernant le verger communautaire. « Le grand défi, en fait, c'est vraiment la communication […] Les gens sont souvent intéressés, mais par la suite, il n'y a pas grand-chose qui se passe », ajoute Éric Jean.

Il lance donc un appel à la population : « Je ferai partie de l'organisation, mais il faut encore aller chercher d'autres membres actifs, autant des jeunes que des aînés qui utilisent déjà les installations du parc. »

À terme, celui qui continuera bien sûr de s'impliquer souhaite que le jardin devienne un endroit de rassemblement où se mêlent les cultures, mais aussi les générations.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer de quelque manière que ce soit peuvent communiquer avec la division environnement de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Par l'entremise de ce projet, la municipalité désire poursuivre ses efforts visant à développer une culture de participation citoyenne.