Une 1ère édition de Vendanges et Vibes au vignoble Côte de Vaudreuil

Le Vignoble Côte de Vaudreuil donnera le coup d’envoi de sa saison des vendanges 2026 avec la première édition de Vendanges & Vibes, le samedi 12 septembre. L’événement gratuit se déroulera de 12 h à 21 h et vise à réunir entre 200 et 500 personnes au cours de la journée.

La programmation comprendra notamment de la musique live dès 14 h, une sélection de vins québécois ainsi que la découverte des nouvelles cuvées de la collection Légende Vivante. « On va vraiment dévoilé notre nouvelle image de marque, chaque bouteille sera lié à un créature mythique et à une région du Québec », indique Chris Zacchia en invitant les gens à aller suivre sa page Facebook où sont inscrit tous les détails.

Des partenaires gourmands locaux seront également sur place, alors que les visiteurs pourront participer à des visites du vignoble et des installations de production, en plus de profiter de jeux et de diverses activités.

L’événement marquera également le début officiel des vendanges 2026 pour le vignoble, établi dans la région depuis plus de 20 ans.

Sous une nouvelle propriété, le Vignoble Côte de Vaudreuil amorce ainsi un nouveau chapitre de son histoire. L’équipe souhaite poursuivre la production de vins québécois tout en développant le site comme une destination axée sur le vin, l’agrotourisme, les événements et la communauté.

Les visiteurs pourront aussi rencontrer Mandi Robertson, animatrice de l’émission Unwined with Mandi à CJAD, dans le cadre de cette journée consacrée aux vendanges et aux vins québécois.

L’entrée à Vendanges & Vibes est gratuite et aucune réservation n’est mentionnée pour participer à l’événement.