Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026

Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec.

Avant d’élargir le spectre, intéressons-nous à l’angle local. Sur les dix-sept demandes acheminées à Branché QC, cinq provenaient de Pincourt, trois de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le même nombre de Vaudreuil-Dorion, deux des Coteaux et une de L’Île-Perrot, Saint-Lazare, Saint-Clet et Saint-Zotique.

Elles visaient à installer dix bornes de recharge, trois panneaux solaires, trois thermopompes et une mise à niveau de panneau.

968 demandes à l’échelle provinciale

Durant la même période, à l’échelle de la province, 968 demandes ont été acheminées à Branché QC. Selon les données fournies par l’organisme, 65 % de ces projets visaient l’installation d’une borne de recharge, 50,1 % des demandes reçues souhaitaient un démarrage le plus tôt possible et 88 % provenaient de maisons unifamiliales.

Sans grande surprise, la borne de recharge domine largement la demande d’électrification résidentielle, suivie du solaire et de la thermopompe. Voici comment se répartissent les 968 demandes:

- Bornes de recharge: 634;

- Panneaux solaires: 146;

- Thermopompe:102;

- Génératrice: 37;

- Mise à niveau de panneau: 32;

- Fil d’aluminum: 5;

- Batterie domestique: 4;

- Autres (planchers chauffants, multiservices): 8;

Près d’un proprio sur deux veut démarrer immédiatement et plus de 80 % visent les trois prochains mois. Voici les données liées à l’échéancier:

- Le plus tôt possible: 50, 1 %;

- Dans 1 à 3 mois : 33,5 %;

- En planification: 10 %;

- Dans 3 à 6 mois : 5, 0%;

- Dans 2 à 4 semaines : 1,2 %;

- Échéancier flexible: 0,2 %;

Qui électrifie? En grande majorité, ce sont les propriétaires de maisons unifamiliales à 88,1 %. Au deuxième rang, on retrouve les condos, à 6 %, suivis des autres à 4,5 %. Les duplex et multiplex choisissent cette option à 0,7 %, tout comme le commercial à 0,5 % et les fermes à 0,1 %.

Ampérage du panneau électrique

Les données de Branché QC font aussi ressortir ce fait: un propriétaire sur trois ignore l’ampérage de son panneau électrique. Pourtant, c’est l’ampérage du panneau électrique qui décide de la faisabilité et du prix de presque tous les projets d’électrification.

Selon les statistiques recueillies, 35,1 % ne savent pas répondre à cette question. Par contre, 53, 6% des gens indiquent que leur panneau électrique a une capacité de 200 ampères, 6,7 % affirment que leur panneau peut atteindre un maximum de 100 ampères et 4,7 % de 150 ampères.

Branché QC précise qu’un tiers de ses soumissions partent sans que personne, propriétaire comme entrepreneur, sache si une mise à niveau du panneau sera nécessaire. C’est pourtant la première source d’écart entre le prix annoncé et le prix final.

On peut visiter le site de Branché QC pour découvrir la fourchette de prix installés en 2026, combien coûte l’électrification de toute la maison et les subventions cumulables en 2026.