La MRC de Vaudreuil-Soulanges présente ses cinq priorités régionales

Au cœur de la campagne électorale provinciale 2026, la MRC de Vaudreuil-Soulanges présente cinq priorités visant à donner aux élus, les moyens de planifier, d’accompagner et de rendre viable sa croissance.

C'est le jeudi 10 septembre que les médias locaux ont rencontré le directeur général de la MRC, Alexandre Lambert, et le préfet Patrick Bousez pour discuter de ces enjeux.

« Nous avons adopté une résolution en ce sens lors de la plus récente du conseil de la MRC, et un document explicatif a aussi été préparé. Il sera envoyé à tous les candidats en lice aux élections provinciales 2026. On aurait pu faire une liste de 32 priorités, mais on s'est limité à cinq. Tous les élus s'entendent pour dire que les sujets cités dans ce document sont tous prioritaires sur le plan régional. Chaque municipalité a aussi ses propres priorités en fonction de ses particularités», indiquait M. Bousez.

Ces priorités portent sur les infrastructures municipales et l’adaptation aux changements climatiques, les logements sociaux et abordables, la mobilité vers les pôles régionaux, la conservation du patrimoine et la mise en valeur du Parc du canal de Soulanges ainsi que la planification des infrastructures scolaires.

« On est conscients que les cinq priorités ne pourront pas toutes être réalisées entre 2026 et 2030, mais on souhaite que les candidats soient au courant», poursuivait-il.

Des priorités fondées sur les réalités du territoire

Afin d’établir ses priorités régionales, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est appuyée sur la participation active des municipalités, des élus, de ses différents services et de plusieurs partenaires. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des discussions, des débats, des analyses, des représentations et des travaux menés par la MRC au cours des dernières années. Elle s’appuie également sur les enjeux portés par les regroupements municipaux et sur les orientations déjà inscrites dans les outils de planification et de concertation

régionaux.

« Malgré la diversité des municipalités du territoire — qu’elles soient urbaines ou rurales, situées dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ou à l’extérieur de celle-ci, les échanges ont permis de dégager des préoccupations communes. Vaudreuil- Soulanges forme un seul territoire, et ses municipalités font valoir leurs enjeux d’une seule voix forte. Les cinq priorités retenues répondent aux pressions liées à la croissance de Vaudreuil-Soulanges et constituent les conditions essentielles à un développement viable. Nous invitons les candidates et candidats ainsi que leur formation politique à prendre en compte les priorités de la région dans leurs engagements et leurs décisions futures », affirmait-il.

Cinq priorités pour une croissance viable

Les cinq priorités régionales mises de l’avant par la MRC de Vaudreuil-Soulanges forment un tout. Elles traduisent les enjeux qui touchent l’ensemble du territoire et qui doivent faire l’objet d’une action concertée avec le gouvernement du Québec. La MRC souhaite unir sa voix à celle des municipalités et de ses partenaires afin de promouvoir des interventions cohérentes, prévisibles et adaptées à la réalité d’un territoire en forte croissance.

En matière d’infrastructures municipales et d’adaptation aux changements climatiques, les municipalités doivent répondre à des besoins croissants tout en composant avec les inondations, les épisodes de sécheresse et les pressions exercées sur les ressources en eau.

La MRC demande au gouvernement du Québec de soutenir davantage le maintien et la sécurisation des infrastructures municipales, la protection de l’eau et la mise en œuvre de solutions d’adaptation correspondant aux réalités régionales, le tout par des programmes stables, récurrents et prévisibles.

La mobilité vers les pôles régionaux constitue une autre condition essentielle à la croissance de Vaudreuil-Soulanges. La desserte de transport collectif doit être améliorée pour relier les municipalités aux gares, aux établissements d’enseignement, aux pôles d’emploi et au futur hôpital. La MRC demande également que le parachèvement de l’autoroute 20 soit inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) puisque ces travaux, à terme, permettront, une meilleure fluidité, une sécurité optimisée pour les usagers et améliora la résilience des déplacements dans le corridor régional.

La conservation du patrimoine et la mise en valeur du Parc du canal de Soulanges représentent une priorité à la fois culturelle, récréotouristique et identitaire. La MRC souhaite obtenir un soutien accru pour restaurer le Petit Pouvoir, préserver les bâtiments d’intérêt et permettre au parc de réaliser pleinement son potentiel pour la population et les visiteurs.

Elle demande que les programmes gouvernementaux tiennent davantage compte des réalités des immeubles d’intérêt local et régional. La pression sur le marché résidentiel rend également nécessaire une intervention accrue en matière de logements sociaux et abordables. La MRC demande des programmes plus simples, prévisibles et adaptés aux coûts actuels afin d’accroître l’offre, de soutenir les ménages et de renforcer l’action de l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges et des organismes sans but lucratif.

La planification des infrastructures scolaires doit reposer sur un partage équitable des responsabilités et des coûts entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Puisque l’éducation relève exclusivement du gouvernement du Québec, la MRC demande qu’il assume entièrement les coûts liés à l’acquisition des terrains et des immeubles nécessaires à la construction de nouvelles écoles, particulièrement dans un territoire en forte croissance comme Vaudreuil-Soulanges. Elle souhaite également que les nouveaux projets scolaires prévoient des ententes simples et équitables afin de favoriser l’utilisation complémentaire des gymnases, des locaux et des installations sportives ou communautaires par les municipalités et les organismes du milieu.

La MRC invite les candidats des circonscriptions de Beauharnois, de Soulanges et de Vaudreuil, sans égard à leur affiliation politique, à prendre connaissance des priorités régionales et à préciser les engagements qu’ils entendent porter auprès du prochain gouvernement du Québec.

Une page Web consacrée aux priorités régionales est maintenant accessible sur le site de la MRC au https://mrcvs.ca/priorites-regionales/. Un cahier de charge a été élaboré et sera mis de l’avant par la MRC pendant la campagne électorale, mais également par la suite puisqu’il porte les priorités du territoire sur l’horizon des quatre prochaines années.