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Semaine du 26 juillet 2026

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

durée 16h15
2 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région. 

Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes

La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires et pour soutenir des activités de soutien à la réussite éducative. À cette somme déjà significative s'ajoutent 4 375 $ remis en bourses à des élèves finissants.

La gymnaste Lia-Monica Fontaine remporte une médaille d'argent

La gymnastique artistique canadienne se porte plutôt bien et ce autant du côté des hommes que du côté des femmes. Si l'équipe masculine a décroché l'or vendredi à Glasgow, c'était au tour des femmes de prouver ce dont elles étaient capables samedi. Grâce notamment à la performance de la campivallensienne Lia-Monica Fontaine, le Canada est monté sur la deuxième marche du podium.

Le Parti conservateur du Québec annonce deux candidats dans la région

Plus tôt cette semaine, le Parti conservateur du Québec (PCQ) a annoncer que Patrick Caron portera les couleurs de la formation autonomiste de droite dans la circonscription de Vaudreuil lors des prochaines élections générales. Dans le même ordre d'idée, Angélika Homère représentera la PCQ dans Beauharnois.

Des hockeyeurs d'ici invités au camp estival de Hockey Canada

Le vendredi 24 juillet, Hockey Canada a dévoilé la liste des 33 joueurs invités à participer au camp estival en vue de représenter le pays dans le cadre du Mondial junior 2027 de l'IIHF qui se tiendra à Edmonton et à Red Deer en Alberta. Le tournoi de hockey important pour ses jeunes recrues aura lieu du 26 décembre 2026 au 5 janvier 2027.

Un plongeur découvre une épave à Coteau-du-Lac

De nombreux citoyens ont peut-être remarqué que la police et le service de sécurité incendie (SSI) de Coteau-du-Lac s'affairaient à repêcher une épave dans le canal près de l'angle de la route 338 et du chemin Saint-Emmanuel. Néomédia a fait les vérifications nécessaires afin de vous informer de ce qui a été découvert.

Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37ᵉ édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. L’événement sportif invite la population à pédaler à travers la ville afin de soutenir les personnes affectées par la sclérose en plaques (SP).

Le comité ZIP obtient un financement pour ses projets

Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a obtenu quatre nouveaux financements totalisant 133 000 $, afin de remettre en branle ses projets. Les financements proviennent du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) via le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Un commerçant de Rigaud refuse de baisser les bras

Michael Bolduc est propriétaire d'un salon de coiffure situé dans le noyau villageois de Rigaud depuis près de dix ans. Pour lui, la Ville laisse ses commerçants à eux-mêmes et ralentit leurs efforts de développement. Il arrive toujours à trouver des solutions, mais il admet être à bout de souffle.

Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Les campivallensiens et les autres citoyens de la région sont conviés à Salaberry-de-Valleyfield les 8 et 9 aout pour profiter de la 22e édition du Festival des Arts qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé. En plus des œuvres qui seront exposées, le Festival propose une programmation d'activités gratuites qui plaira à tous.

L'acquisition du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac fait débat

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s’apprête à franchir la dernière étape d’un projet amorcé il y a bientôt dix ans, soit l’acquisition de la portion restante de son boisé à des fins de conservation. Si une partie de la population est en faveur du projet, plusieurs citoyens remettent en question le prix à payer.

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