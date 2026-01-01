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Festival des Arts de Valleyfield

Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

durée 14h00
30 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Les campivallensiens et les autres citoyens de la région sont conviés à Salaberry-de-Valleyfield les 8 et 9 aout pour profiter de la 22e édition du Festival des Arts qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé. En plus des œuvres qui seront exposées, le Festival propose une programmation d'activités gratuites qui plaira à tous.

Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs pourront découvrir la Galerie mystère, une initiative qui favorise l'acquisition d'œuvres originales à prix abordable. Les festivaliers seront aussi invités à participer à un Cherche et trouve qui les mènera à travers les kiosques des artistes afin de repérer une dizaine d'œuvres à l'aide d'une feuille de jeu remise sur place.

Les personnes souhaitant laisser libre cours à leur créativité pourront également prendre part aux ateliers d'initiation artistique présentés à l'intérieur de l'édifice Jean-H.-Besner, de 11 h 10 à 16 h.

Le dimanche, de 11 h 30 à 13 h 30, les personnes de 55 ans et plus sont conviés à une activité d'initiation à la danse contemporaine et au ballet animée par la compagnie de danse Kunal Ranchod, à la rotonde Laurent-Meury.

Cette activité est offerte gracieusement grâce à l’Entente de développement culturel en collaboration avec la MRC Beauharnois-Salaberry et le Gouvernement du Québec.

Six artistes partageront leur savoir-faire dans différentes disciplines :

Samedi 9 août

11 h 10 à 12 h 40 : Ghyslaine Payant - collage
12 h 50 à 14 h 20 : Andrée Latourelle - crayons à l'encre à l'alcool
14 h 30 à 16 h : Francine Jodoin - sculpture (collet décoratif)
 

Dimanche 10 août

11 h 10 à 12 h 40 : Gabrielle Lalonde - couture sur papier fait main
12 h 50 à 14 h 20 : Geneviève Lacerte - peinture
14 h 30 à 16 h : Véronique Mauroux - aquarelle à la spatule
 

Assister à une joute artistiques

Dès 14 h, la rotonde Laurent-Meury accueillera la populaire Joute des artistes. René-Lyne Charlebois, Nicole Daigneault, Kervens, Gabrielle Lalonde et Andrée Latourelle s'affronteront dans un défi amical où ils devront créer une œuvre dans un temps limité, sous le regard du public. Les spectateurs pourront assister à l'évolution des créations en direct avant de désigner le grand gagnant.

En marge de tout ça, les visiteurs pourront profiter de l'animation déambulatoire et de l'aire de restauration aménagée sur le site.

Trouver plus de bénévoles 

Le Festival est toujours à la recherche de bénévoles pour contribuer au succès de cette édition. Les personnes intéressées sont invitées compléter un formulaire disponible sur la page web de l'événement.

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