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Plus de 100 000 $ ont été amassés pour différents projets scolaires

Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes

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25 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires et pour soutenir des activités de soutien à la réussite éducative. À cette somme déjà significative s'ajoutent 4 375 $ remis en bourses à des élèves finissants.

En juin, la Fondation a souligné la persévérance et le mérite académique de plusieurs élèves. Treize finissants se sont notamment partagé 1 700 $ en bourses d'excellence. Cette distinction vise à mettre en valeur les résultats scolaires obtenus dans différents cours.

Un montant considérable de 1 325 $ a également été divisé entre des finissants de l'adaptation scolaire et de 5ᵉ secondaire pour leurs réalisations tant sur le plan académique que sportif. L'école a tenu à remercier la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour son soutien à cet égard.

C'est 13 bourses totalisant 975 $ qui ont été attribuées à des élèves-athlètes reconnus par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), division Lac-Saint-Louis.  La Fondation a aussi créé la bourse René-Doyle, en hommage à un enseignant-ressource ayant consacré plus de 20 ans à l'accompagnement des élèves. D'une valeur de 375 $, cette nouvelle distinction a été décernée cette année à Mathis Bray afin de souligner sa persévérance et son engagement.

Depuis 2019, c'est 422 740 $ qui ont été investit pour la réussite des jeunes!

 

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