Des hockeyeurs d'ici invités au camp estival de Hockey Canada

Le vendredi 24 juillet, Hockey Canada a dévoilé la liste des 33 joueurs invités à participer au camp estival en vue de représenter le pays dans le cadre du Mondial junior 2027 de l'IIHF qui se tiendra à Edmonton et à Red Deer en Alberta. Le tournoi de hockey important pour ses jeunes recrues aura lieu du 26 décembre 2026 au 5 janvier 2027.

Notons que parmi les onze joueurs de la LHJMQ présents à la vitrine estivale, deux sont de la région de Vaudreuil-Soulanges et plus précisément de Les Cèdres. Même si Xavier Villeneuve est listé comme originaire de Laval, il a bel et bien grandi ici et joué pour l'association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion.

Malgré son gabarit, Villeneuve ne se laisse pas en imposer, c'est plutôt lui qui impressionne par sa mobilité et son caractère offensif indéniable. Celui qui avait représenté le pays au championnat des moins de 17 ans en 2023-2024 puis au tournoi M18 l'année suivante n'a pas été choisi dans la brigade défensive du Canada au dernier Mondial junior.

Malheureusement, Hockey Canada a annoncé que Villeneuve ne pourra prendre part aux matchs de la vitrine en raison d'une blessure à la hanche qu'il traine depuis la saison dernière. Selon toutes vraisemblances, cet ennui ne devrait pas l'inquiéter à long terme.

Le camp estival aurait été pour lui l'occasion de prouver qu'il a sa place avec l'élite canadienne du hockey junior.

En entrevue avec Néomédia au début de la dernière campagne, le pilier de l'Armada de Blainville-Boisbriand avait indiqué vouloir peaufiner son jeu: « Je veux montrer à tout le monde que défensivement je peux être excellent aussi […] J’ai pris de la maturité et je veux montrer ce que je suis capable de faire ». Reste à voir s'il s'est suffisamment développé pour convaincre le personnel d'entraineur.

Devant la cage: Samuel Meloche

En plus du dynamique défenseur ayant été repêché par les Blackhawks de Chicago cet été, Hockey Canada pourra potentiellement compter sur les services du gardien de but Samuel Meloche, qui lui a été choisi par les Sabres de Buffalo à l'encan de 2025.

Des quatre cerbères invités au camp, Meloche est le plus imposant physiquement à 6 pieds 2 pouces et 190 livres. À 19 ans, l'espoir des Sabres devrait évoluer une saison de plus dans la LHJMQ, avec les Sea Dogs de Saint-John, avant de rejoindre les rangs de l'université Northeastern dans la NCAA.

En 50 matchs de saison régulière cette année, le Cèdreau a affiché une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d'efficacité de 0,897. L'homme des grandes occasions des Huskies a été d'autant plus dominant en série, limitant les chances de marquer de ses adversaires et présentant un pourcentage d'arrêt supérieur de ,905.

Pour faire sa place avec Équipe Canada junior, Samuel Meloche devra néanmoins se mesurer à de solides compétiteurs tels que Jack Ivankovic (qui faisait partie de la formation médaillée de bronze en 2025-2026), ainsi que les Québécois William Lacelle et Lucas Beckman, deux athlètes prometteurs.

« Je pense que ma force, c’est mes déplacements, je suis très fort des jambes », avait mentionné Samuel à Néomédia.

Les étoiles de demain en action cette semaine

Ce camp de perfectionnement qui a lieu à Windsor est entamé depuis le 26 juillet et prendra fin le 1ᵉʳ aout. Les candidats à l’équipe nationale junior du Canada ainsi que ceux des États-Unis, de la Finlande et de la Suède participeront à un total de dix matchs en préparation pour le Championnat prévu pour la période des fêtes.

Le Canada amorcera cette phase préparatoire du Mondial junior contre la Suède le mercredi 29 juillet à compter de 19 h. L'unifolié s'opposera également à la Finlande le jeudi 30 juillet à la même heure pour finalement affronter les États-Unis, grands rivaux du Canada, le samedi 1ᵉʳ août à 16 h.