G-Force Storm décroche une médaille de bronze bien mérité

L'équipe Storm de G-Force a conclu sa saison 2025-2026 de façon exceptionnelle en remportant la médaille de bronze dans la catégorie U16 Niveau 2 lors du Tournoi mondial AIA, présenté du 15 au 20 juillet à l'Auditorium de Verdun, à Montréal.

Cette édition marquait une première dans l'histoire du cheerleading, puisque la compétition d'envergure adoptait pour la toute première fois un format de tournoi, inspiré des séries éliminatoires. Le spectacle a ainsi été relevé du début à la fin.

Invitée à participer grâce à sa performance lors de Kickmas en décembre 2025, l'équipe G-Force évoluait dans la catégorie la plus compétitive de l'événement. En tout, douze formations reconnues sur la scène internationale se disputaient une place sur le podium.

Rassembler les athlètes autour d'un événement artistique et sportif

Les festivités ont débuté le mercredi avec une parade sur la promenade Wellington, un moment rassembleur permettant aux athlètes de fraterniser avec les délégations venues des quatre coins du monde avant le début des épreuves.

Le jeudi, la ronde de classement avait pour objectif de déterminer le tableau éliminatoire. Seules les six meilleures équipes obtenaient une place pour la prochaine ronde, permettant ainsi une possible participation aux quarts de finale. Grâce à une solide première performance, Storm s'est positionnée près du sommet de sa catégorie.

Le vendredi, lors de la deuxième journée de compétition, l'équipe a livré une prestation remarquable, exécutant une routine sans faute (Hit Zero). Cette performance lui a permis d'accéder aux demi-finales et de poursuivre son parcours aux côtés de l'élite mondiale.

Donner le tout pour le tout

C'est le samedi 18 juillet qu'a eu lieu la demi-finale. Storm affrontait la formation la mieux classée de sa catégorie dans un duel disputé sous forme de match. Malgré une autre routine Hit Zero, l'équipe de G-Force s'est inclinée.

S'étant toutefois rendu aussi loin dans la compétition, les jeunes se sont qualifiés pour le match de la médaille de bronze qui a eu lieu le lendemain.

Les athlètes ont fait preuve d'une immense résilience lors de la dernière journée du championnat. À la suite d'un ajustement de routine effectué à la toute dernière minute, l'équipe a su garder son calme et présenter une performance exceptionnelle, avec encore une fois un Hit Zero. Cette prestation lui a permis de remporter le match pour la troisième place et de monter sur le podium mondial.

Marquer l'histoire du club

Encadrée par les entraîneures Frédérique Côté, Frédérique Rondeau et Naomy Tesson, Storm inscrit ainsi une page importante de l'histoire du Club Gymini et de son programme de cheerleading. Cette médaille de bronze sur la scène internationale représente le meilleur résultat obtenu par une équipe G-Force lors d'une compétition mondiale.

Cette performance vient conclure une saison exceptionnelle et laisse présager un avenir des plus prometteurs pour cette équipe qui a su représenter fièrement le Club Gymini et le Québec en entier sur la scène internationale.