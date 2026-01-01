La Ville de Beauharnois sensibilise sa population à l'eau potable

Beauharnois s’associe à la campagne de sensibilisation sur l’eau potable développée par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ). Également membre du programme d’excellence Municipalité Écon’Eau, la Ville réaffirme son engagement à faire la promotion des bonnes pratiques en économie d’eau potable.

Au Québec, l’eau potable demeure largement perçue comme abondante et accessible. Cette perception tend à banaliser la ressource et à rendre moins visibles les efforts humains, techniques et financiers nécessaires pour la capter, la traiter et la distribuer au quotidien.

Lancée à l’échelle provinciale, la campagne de l'ACQ invite les gens à poser un regard sur leurs habitudes de consommation et à repenser leurs gestes quotidiens, alors que chaque geste a un impact sur l’utilisation de la ressource.

La campagne repose sur un concept créatif original: une goutte d’eau qui s’intègre visuellement dans les mots du quotidien, remplaçant certaines lettres pour rappeler que l’eau est autant dans nos habitudes que dans notre vie de tous les jours.

Pensée autour d’une idée simple et forte, chaque geste du quotidien a un impact, elle met en scène des actions courantes comme la douche, l’arrosage ou le lavage, afin de transformer des réflexes en prise de conscience collective.

Des enjeux qui touchent la région

À Beauharnois, la gestion de l’eau potable représente chaque année près de 3 milliards de litres d’eau distribués. Ce service repose sur deux usines de filtration d’eau potable et deux stations d’épuration des eaux usées situées sur le territoire.

À cela s’ajoutent des coûts d’exploitation de plus de 3 500 000 $ par année pour les ressources et les infrastructures, ainsi que des investissements de plusieurs millions de dollars prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI) au cours des prochaines années.

Le portrait en eau de Beauharnois n'est pas unique au Québec, bien d'autres villes de la région doivent elles aussi composer avec des réalités semblables.

Poser des petits gestes pour faire une grande différence

La Ville invite l'ensemble de la population à poser de petits gestes qui, mis ensemble, peuvent faire une réelle différence pour préserver l'eau potable de Beauharnois. Voici quelques habitudes simples à adopter :

- Utilisez un balai ou un souffleur à feuilles plutôt qu'un boyau pour nettoyer votre entrée ;

- Lavez votre voiture à l'aide d'une chaudière plutôt qu'avec un boyau d'arrosage ;

- Couvrez votre piscine avec une toile solaire afin de réduire l'évaporation et maintenez le

niveau d'eau à moins de 20 cm du rebord ;

- Récupérez l'eau de pluie à l'aide d'un baril pour arroser vos plantes ou réaliser certaines

tâches extérieures.