La gymnaste Lia-Monica Fontaine remporte une médaille d'argent

La gymnastique artistique canadienne se porte plutôt bien et ce autant du côté des hommes que du côté des femmes. Si l'équipe masculine a décroché l'or vendredi à Glasgow, c'était au tour des femmes de prouver ce dont elles étaient capables samedi. Grâce notamment à la performance de la campivallensienne Lia-Monica Fontaine, le Canada est monté sur la deuxième marche du podium.

Accompagnée par la Québécoise Alyssa Guerrier Calixte et aux côtés d’Ellie Black, Gabrielle Black et Lia Grace Redick, Lia-Monica Fontaine a terminé la journée du 25 juillet avec une médaille d'argent autour du cou.

L’équipe canadienne s’est d’abord présentée aux barres asymétriques où elle a récolté 38,700 points. Malheureusement, deux gymnastes, dont Lia-Monica Fontaine et Gabrielle Black, ont dû interrompre leur routine, ce qui a coûté quelques points à l’unifolié.

« C’était moins bien un peu, mais ça nous a poussées à mieux faire pour les trois engins qui nous restaient », a partagé Fontaine à Sportcom. Ce fut l'une des rares erreurs du pays à l’aréna de Glasgow.

Les représentantes du Canada ont rapidement tourné la page et ont ajouté 38,450 points lors de leur passage à la poutre. Elles ont ensuite formé la meilleure équipe au sol (38,900) et à la table de saut (41,250) afin de finir en beauté.

Les Canadiennes ont finalement cumulé 157,300 points et ont conclu à seulement 1,100 point des médaillées d’or, les Australiennes, notamment représentées par quatre olympiennes de 2024. C'est les Anglaises qui ont été récompensées de la médaille de bronze avec un total de 154,300.

« Je voulais me reprendre après les barres. J’ai vite passé à autre chose parce que je voulais aider l’équipe pour le reste de la compétition. Je me sentais bien, j’ai montré que j’étais capable de bien faire. Je suis vraiment contente et fière de notre équipe. J’ai eu beaucoup de plaisir et c’est bon de commencer avec une médaille ! » a ajouté Fontaine.

Sur le plan individuel, la gymnaste de 16 ans a terminé cinquième des qualifications au concours complet. En plus d’offrir la meilleure performance de la journée à la table de saut, elle a fini deuxième au sol et sixième à la poutre.

« On a retenu tous mes pointages, j’ai bien fait pour l’équipe, mais aussi pour moi ! « Pour les autres finales, je veux juste avoir du plaisir, peut-être me reprendre aux barres aussi », a précisé l’athlète originaire de notre région, médaillée d’argent à la table de saut aux Championnats du monde de 2025.

Le premier rang du concours complet appartient à sa coéquipière Ellie Black, qui sera aussi des finales aux barres asymétriques et à la poutre.

Une atmosphère marquante

Alyssa Guerrier Calixte participait aussi à ses premiers grands Jeux samedi. À l’entendre, on comprend qu’elle se souviendra longtemps de son séjour en Écosse. La Québécoise de 16 ans a obtenu une note de 12,900 à la table de saut et de 12,700 à la poutre. Ce dernier résultat lui laisse la neuvième place des qualifications.

« Je suis super fière de notre équipe, c’était un moment mémorable », a partagé Guerrier-Calixte, remplaçante pour la finale de mardi à la poutre, son appareil préféré.

La gymnaste de Terrebonne a pu compter sur le soutien de ses coéquipières dans l’effervescence de ses premiers Jeux, dont Ellie Black, quadruple olympienne.

« On a une belle équipe, on sait communiquer et on est là l’une pour l’autre. C’était vraiment bien de les avoir à mes côtés. C’était une atmosphère grandiose, ça ne peut pas être répliqué », a-t-elle conclu.