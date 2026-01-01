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Dans le canal près de la route 338

Un plongeur découvre une épave à Coteau-du-Lac

durée 16h15
28 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

De nombreux citoyens ont peut-être remarqué que la police et le service de sécurité incendie (SSI) de Coteau-du-Lac s'affairaient à repêcher une épave dans le canal près de l'angle de la route 338 et du chemin Saint-Emmanuel. Néomédia a fait les vérifications nécessaires afin de vous informer de ce qui a été découvert.

En fait, c'est un vieux camion qu'on a tenté de remonter à la surface. Le véhicule était submergé depuis si longtemps que, malgré les efforts du SSI, il était impossible de remorquer le pick-up… du moins en un seul morceau. Celui-ci se serait défait lors des tentatives du SSI.

Pourquoi y avait-il un camion dans l'eau ? En fait l'auto aurait sombré au fond du canal il y a plusieurs années déjà et on ne sait pas vraiment pourquoi il est là.  Louis-Cédrik Leduc, conseiller aux communications à Coteau-du-Lac, affirme que c'est un plongeur en sortie récréative qui a trouvé l'épave par hasard.

Peut-être que le canal de Soulanges contient plus de mystère qu'initialement imaginé.

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