Un plongeur découvre une épave à Coteau-du-Lac

De nombreux citoyens ont peut-être remarqué que la police et le service de sécurité incendie (SSI) de Coteau-du-Lac s'affairaient à repêcher une épave dans le canal près de l'angle de la route 338 et du chemin Saint-Emmanuel. Néomédia a fait les vérifications nécessaires afin de vous informer de ce qui a été découvert.

En fait, c'est un vieux camion qu'on a tenté de remonter à la surface. Le véhicule était submergé depuis si longtemps que, malgré les efforts du SSI, il était impossible de remorquer le pick-up… du moins en un seul morceau. Celui-ci se serait défait lors des tentatives du SSI.

Pourquoi y avait-il un camion dans l'eau ? En fait l'auto aurait sombré au fond du canal il y a plusieurs années déjà et on ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Louis-Cédrik Leduc, conseiller aux communications à Coteau-du-Lac, affirme que c'est un plongeur en sortie récréative qui a trouvé l'épave par hasard.

Peut-être que le canal de Soulanges contient plus de mystère qu'initialement imaginé.