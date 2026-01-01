Le Parti conservateur du Québec annonce deux candidats dans la région

Plus tôt cette semaine, le Parti conservateur du Québec (PCQ) a annoncer que Patrick Caron portera les couleurs de la formation autonomiste de droite dans la circonscription de Vaudreuil lors des prochaines élections générales. Dans le même ordre d'idée, Angélika Homère représentera la PCQ dans Beauharnois.

Issu d'une famille d'entrepreneurs dans le domaine de la construction, M. Caron souhaite mettre son expérience, son sens de l'écoute et son engagement au service des citoyens de Vaudreuil. Il défend notamment une gestion responsable des finances publiques, le soutien aux familles, l'accès à la propriété ainsi qu'un allègement du fardeau administratif pour les entrepreneurs.

« Patrick Caron est un candidat engagé qui partage notre vision d'un Québec où les familles peuvent enfin réaliser leur rêve d'accéder à la propriété et où les entrepreneurs sont libérés d'une réglementation excessive. Son expérience, ses valeurs et son enracinement dans sa communauté feront de lui un excellent représentant pour les citoyens de Vaudreuil », souligne le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

S'il est élu, M. Caron souhaite représenter les citoyens avec honnêteté, transparence et intégrité. Il désire contribuer au développement d'un Québec plus prospère, où les familles, les travailleurs, les entrepreneurs et la relève pourront pleinement réaliser leur potentiel.

Représenter Beauharnois: la mission d'Angélika Homère

Sociologue spécialisée en genre, équité et diversité, Angélika Homère est également entrepreneure et activement engagée dans le développement de sa communauté. Établie à Beauharnois depuis plusieurs années, elle souhaite mettre son expérience professionnelle au service des citoyens de la circonscription.

Originaire d'Haïti, elle a choisi de bâtir sa vie au Québec, où elle a développé un profond attachement envers sa communauté. Son parcours lui a permis d'acquérir une grande capacité d'adaptation, un esprit rassembleur et une approche axée sur l'écoute, le dialogue et la recherche de solutions concrètes.

Comme ses collègues, Mme Homère souhaite contribuer à bâtir un Québec plus prospère en défendant une gestion responsable des finances publiques, un meilleur soutien aux familles, un allègement de la réglementation abusive et un accès plus efficace aux services essentiels.

« Angélika Homère est une femme engagée qui possède un parcours inspirant et une solide expérience auprès des citoyens. Son leadership et sa volonté de servir sa communauté seront des atouts importants pour défendre les familles de Beauharnois. Ensemble, nous continuerons de proposer des solutions concrètes pour réduire le coût de la vie, alléger la réglementation abusive et redonner plus de liberté aux Québécois », a déclaré Éric Duhaime.