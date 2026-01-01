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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région

durée 08h00
1 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine. 

Néomédia vous invite tout de même à visiter le site web des municipalités pour en savoir davantage sur les activités proposés cet été. Des activités sont aussi organisés dans les bibliothèques municipales.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot 
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques; 

Programmation Espace des Muses
Où: Terrasse urbaine de l'espace des Muses à Saint-Lazare
Quand: Du 6 juin au 26 septembre 2026, les jeudis, vendredis et samedis de 19 h à 22 h

Samedi 1er août:

Ville de Rigaud
Quoi: Journée bénévole d’arrachage de la châtaigne d’eau
Où: Descente de bateau de la Pointe-Séguin
Quand: De 9 h à 14 h

Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Yin yang yoga (tapis de yoga requis)
Où: Parc le 405
Quand: De 9 h à 10 h

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: 100 ans de la ferme Isabelle
Où: La Belle de Coteau-du-Lac
Quand: De 11 h à 22 h

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Samedis dansants - Star Dance - Country
Où: Village des Écluses
Quand: Dès 19 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Visite du Centre d'interprétation
Où: Parc des Ancres
Quand: De 10 h à 17 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Soirée country avec The Wild Palominos
Où: Parc des Ancres
Quand: Dès 19 h

Dimanche 2 août:

Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Yoga en plein air avec Christine Lemercier
Où: Parc près du stationnement de la bibliothèque
Quand: De 9 h 30 à 10 h 30

 

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