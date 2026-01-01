Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine.
Néomédia vous invite tout de même à visiter le site web des municipalités pour en savoir davantage sur les activités proposés cet été. Des activités sont aussi organisés dans les bibliothèques municipales.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;
Programmation Espace des Muses
Où: Terrasse urbaine de l'espace des Muses à Saint-Lazare
Quand: Du 6 juin au 26 septembre 2026, les jeudis, vendredis et samedis de 19 h à 22 h
Samedi 1er août:
Ville de Rigaud
Quoi: Journée bénévole d’arrachage de la châtaigne d’eau
Où: Descente de bateau de la Pointe-Séguin
Quand: De 9 h à 14 h
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Yin yang yoga (tapis de yoga requis)
Où: Parc le 405
Quand: De 9 h à 10 h
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: 100 ans de la ferme Isabelle
Où: La Belle de Coteau-du-Lac
Quand: De 11 h à 22 h
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Samedis dansants - Star Dance - Country
Où: Village des Écluses
Quand: Dès 19 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Visite du Centre d'interprétation
Où: Parc des Ancres
Quand: De 10 h à 17 h
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Soirée country avec The Wild Palominos
Où: Parc des Ancres
Quand: Dès 19 h
Dimanche 2 août:
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Yoga en plein air avec Christine Lemercier
Où: Parc près du stationnement de la bibliothèque
Quand: De 9 h 30 à 10 h 30