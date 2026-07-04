Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Centre multisport dans la région: la patience est de mise

Le FC 3 Lacs débourse chaque année près de 160 000 $ pour accéder à des terrains de soccer intérieurs et trop souvent, les équipes ont besoin de se déplacer aux limites ou hors du territoire. Selon Christian Lassonde, président du club, cette réalité illustre l'urgence d’investir dans un centre multisports couvert.

Joanne Brunet et l'avenir de développement Vaudreuil-Soulanges

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) célébrait cette année son 40ᵉ anniversaire, une occasion pour sa directrice générale Joanne Brunet d'inaugurer le tout premier balado de Néomédia et de dresser un portrait de l'organisme qui accompagne les entrepreneurs de la région depuis quatre décennies.

Mélanie Bossé démystifie la CCIVS

Dans ce nouvel épisode du balado Néomédia, notre journaliste reçoit Mélanie Bossé, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS). En une trentaine de minutes, elle démystifie le rôle de l'organisation et explique comment elle agit comme porte-voix des entreprises de la région.

Le puissant témoignage de Maryse Filion

C’est devant une salle comble de l'hôtel MOCO de Salaberry-de-Valleyfield, le vendredi 26 juin, que Maryse Filion a présenté son ouvrage intitulé Je sais ce que l’amour n’est pas. Le livre divisé en quatre chapitres est à la fois une réflexion personnelle et un outil concret pour les victimes de violence conjugale.

Consignaction ouvre un nouveau lieu de retour à Saint-Lazare

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), aussi connue sous le nom de Consignaction, a ouvert, le 23 juin dernier, un nouveau lieu de retour situé au cœur de Saint-Lazare au 1489, chemin Sainte-Angélique.

Toit d'Abord dévoile son nouveau projet dans Saint-Lazare

La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, était à Saint-Lazare le matin du lundi 29 juin pour annoncer le financement nécessaire à la construction de 45 nouveaux logements abordables. Élus municipaux, députés, partenaires et autres personnes ayant contribué à la réussite du projet étaient ainsi réunis dans la circonscription caquiste de Soulanges.

L'heure de la retraite a bel et bien sonné pour Francis Lafrenière

À la suite de son combat contre Jean Pascal, le samedi 27 juin, Francis Lafrenière est catégorique: il ne compte pas faire une Dominique Michel de lui-même et sortir de sa retraite pour de bon. Au contraire, il accroche ses gants définitivement pour « respecter une promesse faite à sa femme et ses enfants. »

Besoins pressants en logement: la stratégie du gouvernement à court terme

La date fatidique du 1ᵉʳ juillet approche à pas de géant et pour des familles de la région toujours en recherche de logement, il n'y a rien de plus anxiogène et de pressant. En conférence de presse le 29 juin à Saint-Lazare, la première ministre du Québec Christine Fréchette a admis vouloir en faire plus pour ses gens pris au dépourvu.

Hôpital de Vaudreuil-Soulanges: un café bistro de 46 places

Un peu plus tôt en juin, on apprenait que le café bistro qui prendra place à l'intérieur du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges porterait le nom de P'tit Bonheur. Néomédia a pu en apprendre plus sur ce lieu dont l'élaboration est en cours d'après ce qu'indique Santé Québec Montérégie-Ouest.

Festival de cirque: une belle réussite pour la 20e édition

Pour le 20ᵉ anniversaire du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, Dame Nature réservait tout un cadeau aux organisateurs: seulement un peu de pluie le dimanche 28 juin. Alors que les derniers indices de la tenue de l’évènement annuel sur la rue Jeannotte disparaissent peu à peu, Néomédia dresse le bilan de l’activité avec le directeur du Service des loisirs et de la culture, Vincent Bastien.

276 nouvelles unités en construction sur la rue Chicoine

Près de 25 ans après avoir bâti la résidence pour aînés Les Jardins Vaudreuil, la famille Migliara est de nouveau impliquée dans un projet immobilier qui verra le jour à Vaudreuil-Dorion. C’est le jeudi 2 juillet sous un soleil de plomb et un mercure dépassant les 30 degrés Celsius qu’a eu lieu la première pelletée de terre du projet résidentiel Le Bohar.

Pont de l'Île-aux-Tourtes: mise au point sur l'avancement du chantier

Alors que l'ouverture de la première structure du pont de l'Île-aux-Tourtes est prévue pour la fin 2026, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a récemment fait le point sur l'avancement des travaux.

Théâtre De L’île Perrot: fondé et porté par un quatuor avec du coeur

Si depuis quinze ans, le Théâtre De L’île Perrot peut faire rire, pleurer, émouvoir ou toucher les jeunes et moins jeunes de ce territoire, c’est grâce à un quatuor bien spécial. Néomédia a pu s’entretenir avec l'un des membres de celui-ci: Shantal Nicole aussi cofondatrice de ce théâtre aujourd’hui devenu itinérant.

Changement de garde à la tête de l'organisme Réseaux

Après 13 années d'engagement au sein de Réseaux, dont les sept dernières à titre de directrice générale, Francine St-Denis a quitté cette semaine ses fonctions pour entreprendre un nouveau chapitre de sa carrière. Le vendredi 3 juillet, Néomédia a pu s'entretenir avec Laurence Ménard qui lui succède à la tête de l'organisme.