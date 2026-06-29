Consignaction ouvre un nouveau lieu de retour à Saint-Lazare

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), aussi connue sous le nom de Consignaction, a ouvert, le 23 juin dernier, un nouveau lieu de retour situé au cœur de Saint-Lazare au 1489, chemin Sainte-Angélique.

Ce lieu de retour est doté d’équipements performants à la fine pointe de la technologie. Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. « Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction.

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour offre principalement deux services : le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées et le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Les citoyens qui le souhaitent peuvent recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

Service à la clientèle sur place L’équipe des conseillers aux retours est présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h, et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

La modernisation du système de consigne permet de traiter de plus grands volumes de contenants de façon rapide et efficace en vue d’atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032.

Rappelons que le gouvernement a reporté l’élargissement de la consigne visant deux catégories de contenants de boisson, soit les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés, comme les bouteilles de vin et de spiritueux, et les contenants de carton multicouche, tels que les cartons de lait et de jus. Ces contenants seront consignés lors d’une troisième phase qui prendra effet le 1ᵉʳ mars 2027.