Festival de cirque: une belle réussite pour la 20e édition

Pour le 20ᵉ anniversaire du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, Dame Nature réservait tout un cadeau aux organisateurs: seulement un peu de pluie le dimanche 28 juin. Alors que les derniers indices de la tenue de l’évènement annuel sur la rue Jeannotte disparaissent peu à peu, Néomédia dresse le bilan de l’activité avec le directeur du Service des loisirs et de la culture, Vincent Bastien.

Depuis 2006, petits et grands citoyens, ou non, de Vaudreuil-Dorion se donnent rendez-vous devant l’aréna de Vaudreuil pour une fin de semaine de plaisir et de spectacles de toutes sortes en juin de chaque année. Au fil des ans, plusieurs artistes se sont succédé sur la scène aménagée pour l'occasion, tels que les Cowboys Fringants, les Trois Accords, Loud, Paul Piché, Garou et plusieurs autres. Cette année n’a pas fait exception à la règle et les gens ont répondu présents.

Le vendredi en soirée, la scène a appartenu au rappeur Loud, figure majeure du rap québécois, qui est monté sur scène pour présenter un tout nouveau spectacle énergique, porté par ses classiques et de nouvelles pièces, dans une mise en scène renouvelée. En première partie, son complice Rymz a livré un medley explosif de ses succès, incluant la très populaire chanson Goodbye pour réchauffer la foule et mettre la table pour son ami.

Le samedi 27 juin, Garou revisitait plus de 25 ans de carrière à travers ses plus grands succès et ses nouvelles chansons, dans un spectacle chargé d’émotion. Au fil des ans, l’artiste de Sherbrooke a vendu plus de 5 millions d’albums et a reçu de nombreux prix et distinctions à travers le monde. La première partie de cette soirée était assurée par le Band de la Cité, composé d’élèves et de diplômés de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes qui a fait sa première apparition au Festival de cirque en 2013.

Une programmation axée sur le cirque

« Selon nos estimations, entre 25 000 et 30 000 personnes ont participé à la 20ᵉ édition du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, ce qui est somme toute dans la moyenne annuelle. On est très contents, d’autant plus que la météo a vraiment été de notre côté cette année. Il est tombé seulement un peu de pluie dimanche, mais ça n’a pas perturbé nos activités. Pour cette 20ᵉ édition, on a mis l’emphase sur les numéros de cirque et la programmation de rue qui ont attiré pas mal de curieux. La rue était pleine à de nombreuses reprises pendant le Festival», résume-t-il.

En plus des artistes de cirque locaux provenant des écoles de la région, les visiteurs ont aussi pu admirer les performances de Flip Fabrique que M. Bastien décrit comme son coup de cœur. « Le spectacle avec l’autobus était vraiment divertissant et rafraîchissant.»

Au cours des prochaines semaines, M. Bastien et son équipe débutera le travail qui mènera à la 21e édition du Festival de cirque en juin 2027.

Une exposition pour marquer le 20ᵉ anniversaire du Festival de cirque

En plus des différentes pirouettes et acrobaties qui se tenaient sur place pour souligner le 20ᵉ anniversaire de cette activité emblématique à Vaudreuil-Dorion, les visiteurs pouvaient se rappeler des moments marquants. « Une exposition sur le 20ᵉ anniversaire du Festival de cirque est en cours de finalisation en ce moment même et elle sera présentée au Pôle municipal cet automne. Elle sera notamment constituée de nombreuses photos souvenir. D’ailleurs un cube formé avec certains clichés immortalisés depuis 2006 était visible sur le site cette année. Un volet numérique est aussi à prévoir dans l’exposition. Le vidéomaton qui était disposé sur le site tout au long de l'événement qui visait à recueillir des témoignages sur l’activité, sera aussi partie prenante de cette démarche artistique. Au total, une soixantaine de personnes ont partagé leurs souvenirs ou anecdotes jusqu’à présent.»

Pour les intéressés, plus de détails seront dévoilés dans quelques semaines sur ce projet qui nécessite de nombreuses heures de travail.

Sur le plan financier, le budget consacré à cette édition anniversaire était de l’ordre de 577 000 $ avec des revenus anticipés de 65 000 $.

Des célébrations séparées pour la Fête nationale

Cette année, hasard du calendrier oblige, la Ville de Vaudreuil-Dorion, a tenu des célébrations séparées pour la Fête nationale. « Comme à tous les cinq ans. La dernière fois, c’est arrivé en 2020, mais le Festival de cirque n’a pas eu lieu cette année-là en raison de la pandémie. La dernière fois que ça s’était produit avant ça, c’était en 2015. On estime qu’entre 8 000 et 10 000 personnes ont célébré la Fête nationale chez nous et ont pu apprécier ces festivités séparées cette année. »