Le puissant témoignage de Maryse Filion

C’est devant une salle comble de l'hôtel MOCO de Salaberry-de-Valleyfield, le vendredi 26 juin, que Maryse Filion a présenté son ouvrage intitulé Je sais ce que l’amour n’est pas. Le livre divisé en quatre chapitres est à la fois une réflexion personnelle et un outil concret pour les victimes de violence conjugale.

Entre faits traumatisants, espoir, résilience et guérison, l’auteure y aborde sans cachette la série d'événements ayant mené à cette terrible journée du 17 août 2014. Dans sa conférence, lors du lancement de son livre, Mme Filion a aussi abordé le chemin pénible, mais au combien nécessaire vers la reconstruction de son identité.

Si l'auteure a choisi de mettre son expérience en mots, c’est principalement pour se soigner grâce à l'écriture et pour informer le public sur les mécanismes de la violence conjugale et du contrôle coercitif.

« J'ai évité la moralisation et la victimisation. J'ai écrit aussi et surtout pour aider les victimes de cette violence. En révélant ce que j'ai subi, j'espère aider des victimes potentielles à faire des parallèles avec leur situation pour qu'elles agissent », a-t-elle indiqué lors de son allocution.

Le dernier chapitre de son ouvrage porte sur les procédures judiciaires que Mme Filion a dû endurer sans trop savoir où tout ça allait la mener.

Finalement, des extraits du roman autobiographique ont été lus par un homme. Il s'agissait d'un choix délibéré de Maryse Filion, convaincue que la lutte contre le féminicide doit impliquer les hommes.

Découvrir son histoire

La préface du bouquin a été assurée par la journaliste d’affaires criminelles, Bénédicte Lebel, avec qui Maryse Filion a également enregistré un épisode du balado La nuit où j’ai failli mourir.

Dans cet enregistrement audio, toujours disponible sur Spotify et dans l’espace Arcand du 98,5, la femme retrace ce qu’elle a vécu il y a environ douze ans, quand elle a été poignardée à cinq reprises au thorax et à l'abdomen puis séquestrée par son ex-conjoint. Elle souffre aujourd’hui de plusieurs problèmes de santé, dont un syndrome de stress post-traumatique chronique.

Qui sait, peut-être que Maryse Filion sera de la partie pour l’un des balados de Néomédia. Son livre est disponible sur le site web de l'auteure et à quelques points de vente dans la région.