276 nouvelles unités en construction sur la rue Chicoine

Près de 25 ans après avoir bâti la résidence pour aînés Les Jardins Vaudreuil, la famille Migliara est de nouveau impliquée dans un projet immobilier qui verra le jour à Vaudreuil-Dorion. C’est le jeudi 2 juillet sous un soleil de plomb et un mercure dépassant les 30 degrés Celsius qu’a eu lieu la première pelletée de terre du projet résidentiel Le Bohar.

Situé au 505, rue Chicoine, à l’angle du boulevard Harwood, Le Bohar sera réalisé en deux phases, comme l’expliquait Johnny Migliara à Néomédia. « Au total, il abritera 276 portes parmi lesquelles on retrouvera des appartements de trois pièces et demie, quatre pièces et demie et cinq pièces et demie, soit de une, deux ou trois chambres. Une vingtaine d'appartements seront abordables. La première phase, qui fera face à la rue Bellemare, comptera 72 logements et sera prête pour l'été 2027. La seconde, qui sera en L, comptera 204 logements et sera prête à l’été 2028. »

Le budget total de ce projet immobilier d’envergure est de 90 M $. « On a eu la confirmation de l’obtention d’un prêt de 86,4 M$ par le gouvernement fédéral via un programme disponible par le biais de la SCHL. On est évidemment très heureux et nous avons très hâte d’accueillir nos premiers locataires.»

À la pelletée de terre, on notait la présence de Luc Marsan, conseiller du district 1 de Vaudreuil-Dorion, et de François Séguin, conseiller municipal qui faisait office de pro-maire pour l’occasion. L’attaché politique du député fédéral Peter Schiefke, Ramy Khoriaty, était aussi présent sur les lieux pour prendre la parole au nom de celui qu’il représentait.

« Le Bohar prend place dans un milieu de vie branché et dynamique en plus d’être situé près de la gare, des commerces de proximité et du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges qui ouvrira ses portes dans quelques mois. Le complexe comprendra, en plus des 276 unités, des aires communes dont une cour privée, une salle d’entraînement, une salle de golf virtuel, une salle de yoga, une zone pour enfants et un centre d’affaires. Le Bohar est propulsé par cinq entreprises qui forment un consortium afin de livrer un projet de qualité à tous les niveaux », précisant M. Migliara lors de sa prise de parole.

De son côté, le président de Triad, membre du consortium Le Bohar, Franco Puccio, a souligné l’importante collaboration de plusieurs acteurs dans le dossier. « Le projet n’aurait pas été possible sans la confiance et la collaboration de tous les intervenants impliqués. Nous sommes responsables de transformer une vision en réalité pour répondre à la croissance et au dynamisme de Vaudreuil-Dorion, le tout en respectant l’échéancier, le budget et les plus hauts standards de qualité sur le marché.»

« Bravo pour ce projet qui prendra place dans un quartier en plein redéveloppement. Dans le contexte où le manque de logements se fait sentir, et à l’aube de l’ouverture du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, ce projet est important. D’autant plus qu’il abritera des logements abordables », indiquait Ramy Khoriaty.

Pour sa part, François Séguin, représentant de la Ville de Vaudreuil-Dorion, mentionnait que le projet est important pour la localité. « Il marque le début du développement résidentiel dans ce secteur tel que souhaité par la Ville depuis les dernières années. Il y a un certain temps, on a dévoilé le Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur Harwood et Le Bohar s’inscrit parfaitement dans notre vision. On est content de voir notre vision se concrétiser. On a entendu ici aujourd’hui qu’il est facile de travailler avec nous, et il nous fait plaisir d’être des facilitateurs pour ce type de projet. Avec l’arrivée de l’hôpital, Le Bohar va répondre à un besoin concret sur notre territoire. On espère que d’autres suivront »