Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

L'Actuel: portes ouvertes sur l'avenir

Si le nom du centre d'action bénévole L'Actuel est au minimum bien connu au sein de la population, l'étendue des services offerts demeurent une surprise pour bien des résidents de Vaudreuil-Soulanges. Dans une optique de découverte, le centre tenait une activité bien spéciale le lundi 23 mai.

D'un projet pour « voir » à une reconnaissance nationale

Qui n'aime pas les Lego? Pour Maxime Couture de Saint-Zotique, son amour des blocs de construction s'est transformé un projet d'entreprise qui prend des dimensions qui n'ont rien de miniatures. Voilà maintenant que l'entreprise qu'il codéveloppe avec son père se retrouve finaliste au Défi OSEntreprendre.

Ali Chokre veut révolutionner la construction, rien de moins

La robotique et l’intelligence artificielle visent, entre autres, à automatiser certaines tâches répétitives et ardues. Ali Chokre, fondateur de de NIO Robotiques, veut apporter ces technologies dans le monde de la construction. Son projet de robot à attirer l’attention du jury du Défi OSEntreprendre.

Neuf spectacles et deux films présentés cet été à la Salle Pauline-Julien

L'été qui arrive s'annonce festif, amusant et surtout divertissant à la salle Pauline-Julien. C'est le vendredi 22 mai dernier que la salle de spectacle située dans l'ouest de l'île de Montréal procédait au lancement de sa programmation estivale. Au total, huit spectacles et deux films seront présentés dans son amphithéâtre extérieur.

Un quatrième roman mariant vengeance et désir pour une autrice de Rigaud

Mère de cinq enfants, ancienne physiothérapeute pédiatrique et surveillante d'élèves au Collège Bourget de Rigaud, Julie Lamarre a un quotidien bien rempli. Malgré cela, elle s’est lancée en mars 2019 dans l’écriture. Sept ans plus tard, elle lance ces jours-ci son quatrième roman intitulé Désir Insensé.

Toujours plus d’acrobaties pour Coralie Demers

Du 7 au 10 mai, Coralie Demers a participé à une compétition d’envergure en Bulgarie. À peine revenue dans la région, la jeune gymnaste de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot n’a eu que quelques jours de repos avant de devoir repartir pour Oshawa, en Ontario, où elle prend part au championnat canadien.

Une stratégie nationale pour les cœurs de collectivités

Un nouveau sondage Léger publié le lundi 25 mai témoigne d’une demande réelle des Québécois en vue des prochaines élections provinciales. En effet 86 % des répondants demandent que le prochain gouvernement s’engage à soutenir les centres-villes, les cœurs de quartier et les noyaux villageois.

Georges Lefebvre : un bâtisseur centenaire à Vaudreuil-Dorion

Un ancien maire de Vaudreuil-Dorion, qui a aussi siégé comme conseiller municipal, Georges Lefebvre, a célébré le 20 mai son 100e anniversaire de naissance. Pour en apprendre plus sur sa vie bien remplie, Néomédia est allé à la rencontre de celui qui demeure encore à domicile, situé sur le territoire municipal qu’il a représenté dans les années 1970.

Steven Guilbeault: un ami avant d'être un collègue pour Peter Schiefke

Le député de Laurier-Saint-Marie et militant écologiste Steven Guilbeault a annoncé qu'il quittera la vie politique au cours des prochaines semaines. Pour Peter Schiefke, député de Vaudreuil, le futur ex-politicien était plus qu'un collègue.

Le talent des élèves de la Cité-des-Jeunes en vedette au Cégep de Valleyfield

Le mardi 26 mai dès 17 h, les élèves de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes faisait l’étalage de leur talent artistique. En collaboration avec les étudiants en arts visuels ou de double DEC du Cégep de Valleyfield, ils conviaient les intéressés à une exposition commune sous le thème de la Botanique.

L’harmonie de la Cité-des-Jeunes réussit l’impossible à Chicago

Si l’harmonie avancée de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes multiplie les répétitions depuis le mois de septembre, c’est au Festival of Gold de Chicago, du 17 au 21 avril, que les musiciens ont prouvé qu’ils méritaient leur place parmi l’élite.

Les premières Assises de l’UMQ pour Paul Dumoulin

Le titre est certainement un peu trompeur. Paul Dumoulin, à titre de conseiller municipal, a déjà participé aux Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Or, il le concède, ce n’est pas la même expérience à titre de maire.

Plus de 25 000 $ amassé par la Source d’Entraide

En tout, c’est un peu plus de 25 715 $ qui ont été récoltés pendant la semaine du 27 avril au 3 mai. Les fonds proviennent de dons et des nombreux Biscuits Sourires vendus tout au long de la campagne de financement. Le montant servira à soutenir les activités de la Source d’Entraide.

De grands projets sur la table pour un auteur de la région

Bien connu des amateurs de théâtre de Vaudreuil-Soulanges et plus particulièrement de Saint-Polycarpe, sa ville natale, Michel-Maxime Legault publiera bientôt le deuxième roman de sa trilogie intitulé Michelines.

Sainte-Anne-de-Bellevue: des travaux majeurs débuteront en juin

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a tout récemment dévoilé les détails des travaux de réfection des infrastructures municipales de la rue Tremblay, chantier qui démarrera le lundi 8 juin prochain. Selon l’échéancier du projet, la durée des travaux est de 65 jours, ce qui signifie qu’ils devraient prendre fin en octobre prochain.

La Maison Trestler accueille Jocelyn D'Amours

La Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion a ouvert ses portes le dimanche 24 mai pour le vernissage de la dernière exposition de l'artiste peintre Jocelyn D'Amours. Il y présente des oeuvres que l'on pourrait qualifier de minimalistes.

Le maire Dumoulin est décidé

Dans les dernières semaines, les réseaux sociaux régionaux ont été marqués par deux sujets liés par un thème à Vaudreuil-Dorion: l’eau. Des utilisateurs ont fait une adéquation entre l’annonce de la confirmation de l’interdiction complète d’arrosage et l’intention de la Ville de demander une subvention pour supporter la construction d’un complexe aquatique. Le maire Paul Dumoulin n’y voit pas de lien.

Le ministre Poulin visite la caserne de Les Coteaux

Fraîchement inaugurés le mois dernier, les bâtiments combinant la caserne du service des incendies (SI) et le garage municipal de Les Coteaux ont été visités par Samuel Poulin, nouveau ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). L'élu a profité de l'occasion pour souligner l'engagement de son gouvernement dans les infrastructures municipales.

40 ans pour DEV

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) soulignait le jeudi 28 mai de façon officielle ses 40 années d’existence. L’instance de développement économique régional a saisi l’occasion pour prendre une pause et souligner le travail accompli.