Sainte-Anne-de-Bellevue: des travaux majeurs débuteront en juin

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a tout récemment dévoilé les détails des travaux de réfection des infrastructures municipales de la rue Tremblay, chantier qui démarrera le lundi 8 juin prochain. Selon l’échéancier du projet, la durée des travaux est de 65 jours, ce qui signifie qu’ils devraient prendre fin en octobre prochain.

D’après les informations communiquées par la localité, la configuration actuelle de la rue, soit sa largeur, ses bordures en béton et son marquage, devraient être conservés.

Les travaux comprennent une modernisation des infrastructures souterraines, telle que le remplacement complet des réseaux d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial existants, incluant le remplacement des conduites de branchement vers les propriétés (jusqu’à la limite d’emprise de la Ville). On procédera aussi à une augmentation du diamètre des conduites pluviales sur certains tronçons afin d’améliorer le drainage et la capacité du réseau. Un changement sera aussi apporté dans la gestion des eaux pluviales afin d’envoyer une partie des eaux vers le réseau de la rue Aumais pour soulager celui de la rue Meloche.

Emplacement des travaux

Une réfection de la chaussée et des bordures en béton est aussi prévue, tout comme la reconstruction des fondations granulaires et du pavage sur une largeur de neuf mètres et une reconstruction des bordures en béton de part et d’autre de la chaussée. La reconstruction des sections d’entrées privées affectées par les travaux figure aussi dans les travaux projetés, tout comme le marquage de la nouvelle chaussée. Sur la rue M-C Bezner, une reconstruction du pavage uniquement sera réalisée.

Si le début des travaux est fixé au lundi 8 mai, ce n’est que le lundi 15 mai que s'entameront les opérations d’excavation majeures. Le pavage de la couche finale se fera en juin 2027.

Pour les citoyens du secteur, précisons que les travaux seront complétés par tronçon en semaine de 7 h à 17 h:

- Tronçon 1: de la rue Lebeau (près de Antoine-St-Denis) vers la rue Antoine-St-Denis;

- Tronçon 2: De la rue Lebeau (près de Antoine St-Denis) vers la rue Aumais.

Des impacts possibles à prévoir

Pendant la durée des travaux, des impacts sont à prévoir pour les citoyens du quartier touché. Parmi ceux-ci, on peut nommer:

• Fermeture d’eau pour l’installation du nouveau réseau potable;

- Installation d’un réseau d’alimentation temporaire en eau potable à la surface du sol (hors terre). Une lettre sera acheminée aux citoyens pour expliquer la procédure de raccordement à celui-ci;

- Construction de dos d’âne en pierre dans les entrées privées (personnes à mobilité réduite);

- Intervention possible d’un plombier à l’intérieur des résidences;

- Démolition d’une portion des entrées privées. Toutefois, précisons que l’accès aux propriétés sera maintenu;

- Chanfrein jusqu’au pavage de la couche finale en 2027;

- Présence de gicleurs à mentionner;

- Possibilité de non-accès à l’entrée privée durant une ou deux journées, durant l’excavation des conduites souterraines de la rue. Le remblayage doit suivre l’excavation à 50 mètres maximum.

- Circulation locale plus difficile et interdiction de se stationner;

- Mise en place d’une signalisation claire et sécuritaire.

- Arrosages et nettoyages fréquents;

• Relocalisation des boîtes postales sur la rue Lebeau durant les travaux;

- Inspection vidéo avant les travaux.

Notons que le stationnement en bordure de la rue Tremblay sera temporairement restreint, mais les stationnements seront permis sur la rue Lebeau. La collecte des déchets sera maintenue, mais les citoyens sont invités à inscrire leur adresse à l’intérieur des couvercles de poubelles et bacs de recyclage.