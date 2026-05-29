40 ans pour DEV

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) soulignait le jeudi 28 mai de façon officielle ses 40 années d’existence. L’instance de développement économique régional a saisi l’occasion pour prendre une pause et souligner le travail accompli.

DEV n’est que la mouture la plus récente de l’organe économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En effet, la Corporation de développement économique de Vaudreuil-Soulanges a vu le jour en 1986. Celui-ci a laissé sa place au Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges qui est lui-même devenu DEV en 2015. La date de la célébration coïncidait avec l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Pour l’occasion, élus, ancien responsable de l’organisation et acteurs économiques de la région s’étaient donné rendez-vous au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.

Rappelons que la mission de DEV est d’agir à titre de levier économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui joue, quant à elle, un rôle politique. DEV est ainsi mandataire de différentes formes de subventions ou de financements provenant des instances supérieures. Ces fonds lui permettent d’agir directement auprès des entreprises et des entrepreneurs de la région. Il a aussi pour mandat de faire la promotion du tourisme dans le secteur.

La soirée a d’ailleurs été une occasion de célébrer la mémoire et l’oeuvre de l’idéateur et fondateur de la corporation originale: l’homme d’affaires Claude Blanchard. Son fils, Jean-François, lui-même actif au sein de DEV a pu rendre hommage à son père et sa vision pour la région.

40 ans de bâtisseurs

Le clou de la soirée aura certainement été le dévoilement d’une plaque honorant le nom du fondateur, de tous les présidents du conseil d’administration (CA) et de tous les directeurs généraux ayant collaboré au sein de l’organisme.



Il est à souligner que DEV compte désormais sur sa première présidente du CA en la personne de Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Joanne Brunet, pour sa part, est la première femme à la direction générale.



La plaque sera affichée dans les bureaux de DEV du 280 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.

