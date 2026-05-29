Le ministre Poulin visite la caserne de Les Coteaux

Fraîchement inaugurés le mois dernier, les bâtiments combinant la caserne du service des incendies (SI) et le garage municipal de Les Coteaux ont été visités par Samuel Poulin, nouveau ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). L'élu a profité de l'occasion pour souligner l'engagement de son gouvernement dans les infrastructures municipales.

Celui qui est aussi député de Beauce-Sud était accompagné de sa collègue de Soulanges Marilyne Picard. Avec Sylvain Brazeau, maire de Les Coteaux, et des représentants des SI de l'endroit ont fait le tour des nouveaux bâtiments, mieux adaptés aux réalités des municipalités.

En point de presse, le ministre Poulin a souligné que le partenariat entre la municipalité et le gouvernement et que l'appui financier de Québec démontrent l'engagement de la Coalition avenir Québec envers le monde municipal.

De son côté, le maire Brazeau a rappelé le caractère structurant de la nouvelle infrastructure dans les services de sécurité que la municipalité peut offrir à ses citoyens et aux municipalités voisines, en cas de besoin.

Des élus fiers de leur bilan

Rencontrés peu après la visite, Samuel Poulin et Marilyn Picard ont rappelé les investissements faits par leur gouvernement auprès des municipalités partout aux Québec.

Questionnée sur la progression du projet de parachèvement de l'autoroute 20 à Vaudreuil-Dorion et sur l'île Perrot, la députée de Soulanges s'est montrée confiante et engagée. Elle poursuit :« Nous travaillons fort à le faire inscrire au Plan québécois des infrastructures.»

« Nos investissements ont permis de construire des écoles ou encore des services de garde. Ça fait partie des demandes que nous recevons du monde municipal. Jamais le gouvernement n'a investi autant dans les infrastructures municipales », a déclaré le ministre Poulin.

Ce dernier a rendez-vous au monde municipal le 16 juin dans le cadre des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales.