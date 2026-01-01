Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club.

« La Nymphe de l’Anse » dévoilée à Pointe-des-Cascades

Au cours des dernières semaines, le parc des Ancres de Pointe-des-Cascades a accueilli une sculpture réalisée par un artiste de renom Maurice Harvey, dont les oeuvres sont exposées aux quatre coins du monde. Néomédia dresse la genèse de ce projet en collaboration avec la Société de Recherches historiques Pointe-des-Cascades (SRHPDC).

DERNIÈRE HEURE: Pas de 4e mandat pour la députée Marie-Claude Nichols

Deux mois avant les élections provinciales de 2026, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a fait parvenir la déclaration suivante à Néomédia.

« C'est aux citoyens de Vaudreuil que je dois le plus »

« Ce n’était pas le plan de match prévu à l’aube des élections provinciales de 2026, surtout que j’avais confirmé mon retour, mais la vie nous réserve parfois des surprises inattendues. » Voilà comment Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, décrit les évènements qui résultent de son retrait de la vie politique au terme de ce troisième mandat.

Une députée toujours là pour les élus de son comté

Dans la foulée de l’annonce de Marie-Claude Nichols de ne pas solliciter de quatrième mandat comme députée de Vaudreuil, Néomédia s’est entretenu avec deux élus de ce comté qui connaissent bien la politicienne engagée depuis près de 20 ans en politique.

Aide financière pour le Collectif Alimentaire de Hudson

Ce mercredi 5 août en après-midi, M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil, a visité le Collectif Alimentaire de Hudson pour annoncer un financement fédéral de 88 885 $ accordé dans le cadre de quatre programmes visant à soutenir la croissance de l’organisme ainsi que ses programmes communautaires.

Des enseignants du Cégep de Valleyfield rayonnent à l'échelle provinciale

Plusieurs membres du Cégep de Valleyfield ont participé au 45e colloque annuel de l’AQPC, qui s’est tenu du 2 au 5 juin 2026 au Cégep de Drummondville. Cet événement majeur du réseau collégial québécois a réuni plus de 1 750 congressistes autour de thématiques variées telles que la pédagogie, la réussite, la persévérance, la recherche, l’international et l’avenir de la formation collégiale, favorisant les échanges et le partage de bonnes pratiques.

Le Parti libéral du Québec présente James Hughes, candidat dans Vaudreuil

Même si son adresse civique officielle se situe dans la métropole, le nouveau candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans le comté de Vaudreuil, James Hughes, a des racines bien ancrées dans la région. En effet, ses parents sont citoyens de la Ville de Hudson.

Coteau-du-Lac autorise la démolition de son ancienne caserne incendie

Le 29 juin dernier, le conseil municipal de Coteau-du-Lac, a donné en majorité son aval à la démolition de l’ancienne caserne municipale située au 2 rue Principale. Au cours des derniers jours, l’opération de démolition s’est concrétisée.

La charpente métallique du nouveau pont est terminée

Le chantier du pont de l'Île-aux-Tourtes évolue à bon rythme. Au cours des derniers jours, le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a confirmé l'installation de la dernière poutre de la première structure du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes est maintenant installée. Cela signifie que la charpente métallique est maintenant terminée.

Un nouvel entraîneur-chef pour les Braves de Valleyfield

Les Braves de Valleyfield annoncent la nomination de Jean-Daniel Charron à titre d’entraîneur-chef de l’équipe. Son arrivée fait suite au départ précipité et inattendu de Martin-Olivier Cardinal, qui poursuivra sa carrière avec les Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ.