Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club.

Geneviève Marleau, directrice générale des Hawks, en a partagé davantage sur le legs et l'héritage de M. Bragg, décédé récemment. « On utilise notre festival pour amasser des fonds [...] En s'associant avec Soccer contre le cancer, on veut soutenir la lutte contre le myélome multiple », souligne Mme Marleau.

Selon Myélome Canada, 12 Canadiens reçoivent, chaque jour, un diagnostic d'un myélome. Le myélome représente 1,9 % des diagnostics chez les hommes et 1,5 % chez les femmes. Au pays, en 2024, le nombre total de décès causés par un myélome a été estimé à 1 750.

John Bragg a été un membre du conseil d'administration du club longtemps en plus d'avoir été un entraîneur dévoué et un officiel sérieux. « C'est un bénévole depuis toujours, il compile plus de 20 ans d'implication », ajoute la directrice générale.

« Son engagement envers les jeunes et sa passion pour le sport ont marqué les générations de joueurs et de familles qui ont eu la chance de le connaître. « John était un homme de cœur, un leader humble, et un véritable exemple de ce que signifie donner sans compter », peut-on lire dans une publication des Hawks sur les réseaux sociaux.

L'événement gratuit aura lieu au parc Westwood les 14, 15 et 16 août. Des activités seront organisées autant pour les jeunes que pour les adolescents, en plus de plaire aux parents. « Il y aura des jeux gonflables, de l'animation ambulante, un magicien et plus encore. C'est une belle sortie pour les familles », conclut Mme Marleau.

De nombreux prix de présence seront aussi tirés tout au long du week-end.