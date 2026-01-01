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Quelques semaines avant le début de saison

Un nouvel entraîneur-chef pour les Braves de Valleyfield

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7 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les Braves de Valleyfield annoncent la nomination de Jean-Daniel Charron à titre d’entraîneur-chef de l’équipe. Son arrivée fait suite au départ précipité et inattendu de Martin-Olivier Cardinal, qui poursuivra sa carrière avec les Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ.

Charron arrive à Valleyfield avec un parcours d’entraîneur déjà bien étoffé. Il a notamment œuvré dans les programmes suivants:

- 3 saisons comme entraîneur adjoint au Collège Lionel-Groulx, au niveau collégial D1;

- 3 saisons comme entraîneur adjoint dans la LHJAAAQ, avec Saint-Jérôme, Laval et Joliette;

- 2 dernières saisons comme entraîneur-chef des Forestiers d’Amos dans le M18 AAA;

- 2 participations consécutives à la Coupe de la LHJMQ à titre d’entraîneur;

Son expérience dans différents programmes de développement, sa connaissance du hockey québécois et son passage récent comme entraîneur-chef au niveau M18 AAA cadrent parfaitement avec la vision et les objectifs des Braves.

«  À la suite du départ inattendu de Martin-Olivier, nous voulions prendre une décision rapidement, mais surtout trouver la bonne personne pour poursuivre le travail et la culture que nous voulons bâtir à Valleyfield. Jean-Daniel possède une excellente expérience avec les jeunes joueurs et connaît très bien notre ligue. Nous sommes convaincus qu’il est prêt à relever ce défi et à poursuivre notre programme d’excellence », indique Stéphane Scotto, Président, VP hockey et directeur-gérant.

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