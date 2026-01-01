Une députée toujours là pour les élus de son comté

Dans la foulée de l’annonce de Marie-Claude Nichols de ne pas solliciter de quatrième mandat comme députée de Vaudreuil, Néomédia s’est entretenu avec deux élus de ce comté qui connaissent bien la politicienne engagée depuis près de 20 ans en politique.

Le premier est Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil, qui admet que Marie-Claude Nichols est devenue une amie proche au fil du temps. « Ce n’est pas une nouvelle facile à encaisser, car Marie-Claude est très proche des maires de l’île Perrot. Elle est toujours disponible, même en vacances à l’étranger, pour nous aider en cas de besoin. Ça a été un choc quand elle m’a annoncé la nouvelle. On se connaît depuis son arrivée en politique municipale et avec le temps, nous sommes devenus beaucoup plus que des collaborateurs, on est amis. On est choyé à Terrasse-Vaudreuil de l’avoir eu pendant toutes ces années », témoigne-t-il.

Celui qui cumule aussi pas mal d’années d’engagement en politique municipale indique que Mme Nichols a fait beaucoup pour la région. « Elle a poussé pour les dossiers du pont de l’Île-aux-Tourtes et du futur hôpital et a travaillé très fort pour les voir se concrétiser. Ça n’a pas toujours été facile, notamment quand la CAQ voulait changer d’emplacement pour l’hôpital et mettre le projet sur pause, tous les maires de l’île se sont joints à elle pour faire un blocus et aller à la guerre à ses côtés. C’est une femme de cœur et très généreuse de son temps. Chaque fois qu’une subvention était disponible, elle nous envoyait un courriel pour nous en informer et nous inviter à faire une demande. On a toujours eu du bon service de sa part. »

Très émotif, M. Bourdeau se souvient que Marie-Claude, comme il l’appelle, a toujours été là pour lui. « J’ai été à ses côtés quand elle est devenue mairesse, puis la première femme à être élue préfète de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On se côtoie depuis 2005. On peut jouer au golf et aller manger pour le simple plaisir de se voir sans même parler de politique ou de demandes particulières. Je lui ai fait promettre que ce serait toujours le cas même après son départ de la politique. C’est triste, mais la politique, c’est très demandant et elle fait bien de prioriser sa famille. La personne qui la remplacera aura de très gros souliers à chausser», termine-t-il.

Une femme fonceuse et opportuniste pour le bien-être des autres

Le second intervenant avec qui Néomédia a pu échanger le mardi 4 août en après-midi connaît bien Mme Nichols puisqu’elles ont siégé ensemble au sein du conseil municipal de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Il s’agit de Danie Deschênes mairesse de cette localité depuis 2009. La paire a siégé ensemble dès 2009 alors que cette dernière était conseillère du district 1 et que Mme Nichols occupait le siège de mairesse. À son départ en 2014, elle lui a succédé comme première magistrate, un rôle qu’elle occupe toujours douze ans plus tard.

« On cumule presque 20 ans de collaboration tant au palier municipal que provincial. Je suis triste de son départ, mais contente qu’elle ait décidé de prendre cette voix et de prioriser sa famille. Je vais me souvenir d’elle comme d'une femme fonceuse et opportuniste pour le bien-être des autres. C’est sa plus grande qualité et c’est ce qui fait d’elle une bonne députée. Ça et son bagage de 20 ans d’expérience en politique municipale et provinciale. C’est sa grande force et c’est malheureusement ce que la personne qui la remplacera n’aura pas », précise-t-elle.

Même si Mme Nichols se retire de la vie politique, Mme Deschênes précise qu’elles garderont le contact. « On est des amies d’abord et avant tout et je vais continuer de la suivre dans tous ses projets. Je sais que sa raison d’être est de servir les gens de sa communauté, alors j’ai hâte de voir quelle sera la suite des choses pour elle.»