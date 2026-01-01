Aide financière pour le Collectif Alimentaire de Hudson

Ce mercredi 5 août en après-midi, M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil, a visité le Collectif Alimentaire de Hudson pour annoncer un financement fédéral de 88 885 $ accordé dans le cadre de quatre programmes visant à soutenir la croissance de l’organisme ainsi que ses programmes communautaires.

Ce financement comprend :

- 16 096 $ dans le cadre du programme Emplois d’été Canada ;

- 14 000 $ dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse ;

- 36 789 $ dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales ; et

- 22 000 $ dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

« Le Collectif Alimentaire de Hudson contribue à bâtir une communauté plus forte et plus résiliente en améliorant l’accès à des aliments sains et locaux, en offrant à nos jeunes une expérience pratique précieuse et en créant davantage d’occasions pour les personnes aînées de demeurer actives et de se reconnecter à la terre qui nous fait vivre. Des initiatives comme celles du Collectif Alimentaire de Hudson nous rappellent que lorsque nous investissons dans une alimentation saine et locale, nous investissons dans notre avenir collectif », a indiqué l'élu.

Ces investissements permettront au Collectif Alimentaire de Hudson d’offrir aux élèves de la région une expérience pratique en agriculture, de faire l’acquisition d’une nouvelle serre et d’une unité de réfrigération afin de renforcer ses activités, ainsi que d’offrir aux personnes aînées de Vaudreuil des occasions de demeurer actives. Grâce à ces initiatives, le Collectif Alimentaire de Hudson améliore l’accès à des aliments sains et locaux tout en sensibilisant la communauté à l’importance de systèmes alimentaires durables.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour sa confiance envers la Ferme communautaire Betterêve et le pouvoir du changement mené par la communauté. Ces investissements nous aideront à renforcer et à pérenniser cet espace accueillant, où chacun peut accéder à des aliments sains et locaux et en cultiver, tout en développant des connaissances, des compétences et des liens durables. L'insécurité alimentaire touche toutes les communautés, et nous avons tous un rôle à jouer pour créer un système alimentaire plus écologique, sain et juste. Ces fonds nous donnent les moyens de transformer cette responsabilité partagée en actions concrètes », a ajouté Robyn Rees, Présidente du Collectif Alimentaire de Hudson.

Le programme Emplois d’été Canada offre du financement pour aider les employeurs à créer des emplois d’été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse aide les jeunes Canadiennes et Canadiens, y compris ceux qui font face à des obstacles à l’emploi, à développer les compétences et à acquérir l’expérience nécessaires pour trouver et conserver un bon emploi.

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) vise à appuyer les projets locaux qui aideront à améliorer la sécurité alimentaire des communautés par l’achat et l’installation d’infrastructures et d’équipements qui augmenteront la disponibilité et l’accessibilité à des aliments locaux, nutritifs et culturellement appropriés.

Le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie des projets dirigés ou inspirés par des aînés souhaitant avoir une incidence positive sur la vie d’autrui et sur leur communauté.